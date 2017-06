Ticker | 06.06.2017

Van Hees feiert 70-jähriges Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Van Hees GmbH, Walluf, ihr 70-jähriges Bestehen. Das Unternehmen, das seine Produkte in mehr als 80 Länder weltweit liefert, ist ein führendes Unternehmen für Gütezusätze, Gewürze und Gewürzmischungen, Kräuter, Marinaden, Emulsionen und Aromen in der Fleisch- und Wurstverarbeitung. Im Jubiläumsjahr steht bereits fest: Van Hees ist und bleibt Familienunternehmen.

Bild: Van Hees

Das Unternehmen wurde am 29. März 1947 von Kurt van Hees in Wiesbaden-Biebrich gegründet. Der Diplomkaufmann entdeckte bereits Mitte der 40er Jahre die Vorteile von Lebensmittelphosphaten in der Fleischverarbeitung und entwickelte als Pionier auf diesem Gebiet viele namhafte und patentierte Gütezusätze. Mit der Gründung der VAN HEES GmbH schuf Kurt van Hees ein Unternehmen, dessen Entwicklungen untrennbar mit der Geschichte der Wurstmacherkunst verbunden sind. Van Hees entwickelte zahlreiche Technologien, die aus der modernen Fleischverarbeitung nicht mehr wegzudenken sind. Bekannte Marken wie PLASTAL, PÖK, SMAK, BOMBAL und SCHINKO entstanden als hochwirksame Garanten für mehr Sicherheit und Geschmack. Ein weiteres Erfolgsprodukt ist der Lakezusatz ZARTIN, das zu einem Leitprodukt in der Branche wurde und gerade erst mit der ZARTIN Gourmet CA Linie nochmal optimiert wurde.

Gewürze aus eigenen Mühlen

Mit der Übernahme der Vereinigten Gewürzmühlen im Jahr 1952 beschritt das Unternehmen eine neue Ära. Neben Technologie und Zusatzstoffen wurden nun Gewürze und Marinaden zum zweiten Standbein des Unternehmens. Van Hees zerkleinert Gewürze und Kräuter in der eigenen Mühle in Wuppertal. Daraus entstehen ständig neue Gewürzkompositionen und -mischungen sowie Marinaden und Öle. Bereits 2013 eröffnete die Van Hees GmbH in Wuppertal das erste Werk in Europa, in dem Gewürze und Gütezusätze ausschließlich nach den strengen Halal-Richtlinien produziert und zertifiziert werden. Mit über 350 halalzertifizierten Rohstoffen und Anlagen, auf denen ausschließlich Halalprodukte unter strengen Halal Richtlinien hergestellt werden, ist nicht nur eine 100-prozentige Halalkonformität sichergestellt, sondern auch eine Kreuzkontamination mit Haram (nach der Scharia unreinen) Produkten ausgeschlossen.

Der Fleischforschung eng verbunden

Bis heute ist die Firmengeschichte geprägt von der kontinuierlichen Erweiterung des Angebots kundengerechter Produkte und Dienstleistungen. Zur ständigen Optimierung bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen investiert das Unternehmen permanent in Forschung und Entwicklung. Für Rezeptoptimierung, Produktanalyse und individuelle Entwicklungen, aber auch zur Schulung der Kunden aus aller Welt steht ein modernes Technologie-Zentrum zur Verfügung. Hier können Produktideen, häufig auch in Zusammenarbeit mit dem Kunden, schnell und zielgerichtet vorangetrieben werden. Fragen zur Herstellung von Fleischerzeugnissen, Produkt- und Sortimentserweiterungen beantworten außerdem die Fachberater direkt bei den Kunden vor Ort. Die „Kurt van Hees Forschungs-Förderung“ unterstützt seit mehr als zehn Jahren Forschungs- und Projektarbeiten rund um das Thema Fleisch.

Als Familienunternehmen auf dem Weg in die Zukunft

Heute arbeiten über 400 Mitarbeiter an zehn Standorten weltweit. Größte Produktionsstätte und Sitz der Gesamtgeschäftsführung ist nach wie vor Walluf. Das Unternehmen ist nach IFS (International Food Standard) auf höchstem Level zertifiziert. Van Hees kauft seine Rohstoffe teilweise direkt in den Ursprungsländern ein und unterstützt damit bewusst die regionalen Erzeuger. Zur Unternehmensphilosophie gehört auch, dass man sich der Verantwortung für die Umwelt bewusst ist: So stellt das Unternehmen seine ölbasierten Marinaden nicht mehr mit Palmfett, sondern mit Rapsfett her.

Nach wie vor ist Van Hees ein Familienunternehmen und wird dies auch bleiben. „Wir sind stolz darauf, dass es uns in einem Umfeld der Konsolidierung gelungen ist, unsere Selbständigkeit zu erhalten und unser Geschäft weiter auszubauen“, sagt Julia van Hees, die zusammen mit Brigitte und Ilonka van Hees sowie Robert Becht und Frédérick Guet die Geschäftsführung von Van Hees bildet. „Unser vorrangiges Ziel ist es, dieses traditionsreiche Unternehmen zukunftsfest für die nächsten Jahre aufzustellen. Das geht nur im Team.“

www.van-hees.com