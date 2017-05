Ticker | 02.05.2017

TSC Auto ID: Neuer Sales Manager für UK und Irland

Seit 1. März 2017 verstärkt Jon Trippett als Sales Manager für die Regionen UK und Irland die Vertriebsorganisation von TSC Auto ID.

Bild: TSC Auto ID

Trippett verfügt über eine ausgesprochene Expertise im Auto-ID-Markt sowie im Bereich der Mobilen Drucker – und bringt über 17 Jahre Branchenwissen in den Bereichen Logistik und Kurierdienste, Handel, Gesundheitswesen und Fertigung in die neue Aufgabe ein.

Henning Mahlstedt, Sales Director von TSC Auto ID im europäischen Headquarter in Zorneding bei München, erwartet durch den gleichermaßen erfahrenen wie agilen Neuzugang „eine konsequentere Marktdurchdringung und vor allem eine verbesserte Betreuung der Distributoren und Reseller in der Region. Jon wird sicherstellen, dass unsere Partner den besten Service und Support erhalten – und das ohne Kompromisse in puncto Qualität, Verfügbarkeit und Rentabilität.“

www.tscprinters.com