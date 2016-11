Topthema | 21.11.2016

Treffpunkt für Genießer

Bild: GHM

Pasta aus Niederbayern, Wodka aus München, Secco aus der Hallertau – die Messe Food & Life präsentiert vom 23. bis 27. November 2016 auf dem Messegelände München Leckeres aus der Region. Und den besten Cappuccino Deutschlands gibt es dort auch, denn während der Veranstaltung wetteifern deutsche Baristi um den nationalen Meistertitel.

Die Zukunft schmeckt „brutal lokal“. Laut Food-Expertin Hanni Rützler entwickelt sich der Trend der regionalen Ernährung ständig weiter. Avantgarde-Köche setzen auf bisher verborgene biologische Schätze, die vor Ort in Wald und Flur zu finden sind, um daraus kreative Gerichte zu zaubern. Auch Produzenten experimentieren immer mehr mit neuen Zutaten aus ihrer jeweiligen Region. Die Food & Life lädt zu einer Geschmacksprobe nach München ein.

Von Biernudeln aus Bad Griesbach bis zu einem Münchner Gin, der auf der Messe Premiere feiert: Über 250 Aussteller aus Bayern und Europa – darunter Manufakturen, Käsemeister, Kaffeeröster, Winzer und Brauer – stellen ihre handwerklich hergestellten Köstlichkeiten vor, die Besucher probieren und natürlich kaufen können.

Daneben kann man sein gastronomisches Wissen in den begleitenden Seminaren und Workshops erweitern und den Köchen auf der Bühne in die Töpfe gucken. Mit rund 80 Vorträgen, Kochshows und Verkostungen bietet die Food & Life Genuss für alle Sinne.

Darüber hinaus kämpfen Deutschlands beste Baristi zum zweiten Mal in München um ihren Meistertitel. Von perfekten Milchschaum-Motiven über edlen Brühkaffee bis hin zu spannenden „Coffee in Good Spirits“-Kreationen (Kaffee mit Alkohol) – auf der Food & Life zaubern sie ihre Kaffeespezialitäten vor den Augen des Publikums und der Fachjury des SCAE-Verbands (Speciality Coffee Association of Europe). Die Sieger der Meisterschaften von München werden dann Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Budapest und Seoul 2017 vertreten.

Die Food & Life findet auf dem Messegelände München in der Halle C3 statt. Sie ist täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Vergünstigte Eintrittskarten sind im Internet erhältlich. Mit dem Ticket kann auch die parallel stattfindende Heim+Handwerk besucht werden.

Spezialitäten für Feinschmecker

Die Food & Life ist seit 2004 Treffpunkt für Genießer aus Süddeutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Die Verkaufsausstellung richtet sich an Feinschmecker und ernährungsbewusste Verbraucher. Über 200 Aussteller stellen ihre Köstlichkeiten vor und informieren über Herkunft und Herstellung der Erzeugnisse. Zudem bietet die Food & Life Koch- und Produktvorführungen, Seminare und Expertendiskussionen zu aktuellen Fragen rund um das Thema Ernährung. Die Messe wird im jährlichen Turnus von der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH veranstaltet.

2015 kamen insgesamt kamen mehr als 130.000 Besucher zum Messeduo Heim+Handwerk und Food & Life. Bei der repräsentativen Umfrage gaben 76,2 Prozent von ihnen an, die Feinschmecker-Messe besucht zu haben, um die Spezialitäten der mehr als 250 Aussteller aus 14 Ländern zu probieren und kaufen. Manufakturen, Winzer, Brauer, Chocolatiers, Konditoren, Senner, Imker und viele weitere Hersteller aus der Region tischten spannende Häppchen auf. Von einem Brot, das mit Bier gebacken wird, über Weißbierpralinen und Hopfensekt, bis hin zu selbstgemachten Rote-Beete-Gnocchis und Wirsing-Chips: In der Halle C3 des Messegeländes München erwarteten die Besucher außergewöhnliche Köstlichkeiten.

www.food-life.de