Ticker | 07.02.2017

Starkes Doppel in Stuttgart: Intergastra und Gastro Vision

Die Gastro Vision, der jährlich stattfindende Branchentreff für Hotellerie, Gastronomie und Catering in der Hansestadt Hamburg, geht 2018 in den Süden und findet vom 3. bis 7. Februar 2018 parallel zur Intergastra, Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie, auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt.

Die Veranstaltung für Entscheider aus Hotellerie, Gastronomie und Catering präsentiert sich wie in Hamburg einem exklusiven Besucherkreis. Aussteller und Fachbesucher diskutieren Innovationen sowie Trends im Außer-Haus-Markt und beurteilen Chancen und aktuelle Entwicklungen in diesem wachsenden Wirtschaftszweig. Das besondere Veranstaltungsformat der Gastro Vision bringt dabei Einkäufer und Entscheider mit den Manufakturen sowie Herstellern rund um die Gastronomie zusammen, ermöglicht das Netzwerken auf hohem Niveau und bietet so eine spannende Ergänzung zum Stuttgarter Branchentreffpunkt.

„Die Gastro Vision bringt hochkarätige Experten sowie Entscheider im Außer-Haus-Markt zusammen und vermittelt in unterschiedlichen Formaten aktuelle Trends", sagt Markus Tischberger, Projektleiter der Intergastra bei der Messe Stuttgart. „Das passt sehr gut zur Intergastra, die mit ihrem breiten Angebot eine wichtige europäische Plattform für Gastronomie und Hotellerie ist. Die Zusammenarbeit bietet Synergien und gemeinsam werden wir den Fachbesuchern in Stuttgart ein noch attraktiveres Angebot bieten.“

