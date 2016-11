Ticker | 22.11.2016

Staatsehrenpreis für Bayerns beste Metzger

Die zehn besten Metzgereien Bayerns hat Landwirtschaftsminister Helmut Brunner vergangenen Freitag in München mit dem Staatsehrenpreis für das bayerische Metzgerhandwerk ausgezeichnet.

Die Medaillen und Urkunden überreichte Brunner den Preisträgern bei einem Festakt im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz. „Sie haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Sie zu den allerbesten Ihres Fachs gehören“, sagte der Minister in seiner Laudatio. Der Preis sei die verdiente Anerkennung für langjährige Spitzenleistungen bei Qualität und handwerklichem Können. Laut Brunner leisten die Metzger im Freistaat mit ihrem vielfältigen Angebot an Fleisch- und Wurstspezialitäten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und kulinarischen Vielfalt. „Der hervorragende Ruf Bayerns als Spezialitäten- und Genussland ist maßgeblich auch dem handwerklichen Können unserer Metzger zu verdanken“, so der Minister.

Mit 3.500 Fleischerhandwerksbetrieben, mehr als 2.000 Verkaufsfilialen und einem Jahresumsatz von über 4,1 Mrd. Euro zählen die Metzger zu den größten Handwerksbranchen im Freistaat. Mehr als ein Viertel der deutschen Fleischerhandwerksbetriebe wirtschaften in Bayern.

Der Staatsehrenpreis für die Metzger wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk verliehen. Insgesamt hatten sich heuer 101 Innungsbetriebe qualifiziert. Grundlage für die Auswahl sind die Ergebnisse der jährlichen Qualitätsprüfung des Landesinnungsverbands.

Die zehn besten Metzgereien in Bayern auf einen Blick

Dees Partyservice & Caterin, Würzburg,

Erich Kanefzky, Unterthürheim,

Fischer, Neuhaus/Inn,

Max Gruber, Spalt-Großweingarten,

Hans Lotter, Sulzbach-Rosenberg,

Maischberger, Buchloe,

Manfred Max Fleischerfachgeschäft, Hof,

Rehle, Immenstadt,

Karl Alois Schuster, Wiggensbach/Ermengerst,

Dr. Ludwig Stuhlberger, Wartenberg.

