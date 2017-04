Ticker | 11.04.2017

Spatenstich für weiteres Wachstum

Kohlhoff Hygienetechnik, Unna, erweitert den Betrieb und trägt damit dem anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum Rechnung.

Bild: Kohlhoff Hygienetechnik

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hygienetechnische Maschinen, Geräte und Anlagen für Nahrungsmittel erzeugende und verarbeitende Unternehmen. Um das seit einigen Jahren anhaltende wirtschaftliche Wachstum auch künftig erfolgreich fortsetzen zu können, beschlossen Geschäftsführung und Gesellschafter 2016 eine Betriebserweiterung, deren Realisierung im März 2017 startete. Sie umfasst den Bau einer größeren Produktions- und Lagerhalle sowie eines neuen Bürogebäudes. „Mit dieser Investition vor Ort bekennen wir uns nachhaltig zum Entwicklungs- und Produktionsstandort Deutschland“, unterstreicht der geschäftsführende Gesellschafter Uwe Kohlhoff. Da die am bisherigen Standort bereits mehrfach durchgeführten Erweiterungen inzwischen an ihre räumlichen Grenzen stoßen, kann dieses Vorhaben nur durch eine komplette Betriebsverlagerung realisiert werden. Nur etwa 600 m Luftlinie vom alten Standort entfernt hat die Kohlhoff Hygienetechnik GmbH & Co. KG ein dafür optimal geeignetes Grundstück mit einer Fläche von rund 13.000 m² erworben. Dort werden eine zweischiffige Halle mit einer Nutzfläche von 4.300 m² sowie ein zweigeschossiges 620 m² großes Bürogebäude errichtet. Der Bezug kann voraussichtlich im November 2017 erfolgen.

Durch diesen Umzug kann Kohlhoff seine Prozesse, Abläufe und Organisation neu gestalten, seinen Materialfluss in Produktion und Logistik optimieren und damit sowie durch zusätzlich geplante Investitionen in Maschinen seine Produktivität weiter steigern.

www.kohlhoff-hygiene.de