Ticker | 05.04.2017

Seminartipp: Qualitätsmanagement Verpackungen

Am 22. Juni 2017 veranstaltet die Behr’s Akademie das Seminar „Qualitätsmanagement Verpackungen – Konformitäten sicher prüfen, Lieferantenbeziehungen stärken“ in Frankfurt am Main.

Die Referenten Dr. Boris Riemer und Dr. Nadine Paul haben folgende Seminarinhalte geplant:

Sicher sein im Umgang mit IFS-Anforderungen und rechtlichen Vorgaben für Lebensmittel-Verpackungen.

Konformitäten und Migrationsanalysen gezielt und sicher prüfen.

Beziehungen und Prozesse mit den Verpackungslieferanten verbessern.

Audits beim Verpackungshersteller erfolgreich durchführen.

Die Rückverfolgungsmöglichkeiten von Verpackungen kennen.

Seminargebühr: 998 Euro zzgl. MwSt., Anmeldeschluss 8.6.2017.

www.behrs.de