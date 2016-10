Ticker | 19.10.2016

Schwarzwälder Schinken: Schluss mit verstaubten Klischees

Mit einer Online-Kampagne unter dem Titel „Genuss auf meine Art“ präsentiert der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller, Villingen-Schwenningen, eine neue emotionale und provokante Sicht auf seine Traditionsmarke Schwarzwälder Schinken.

„Genuss auf meine Art“ steht für die Marke Schwarzwälder Schinken, ihre Einzigartigkeit und ihre Tradition. Gleichzeitig geht davon eine Message aus an eine urbane und junge Zielgruppe, sich selbstbewusst, kreativ und unkonventionell mit Marke und Tradition auseinanderzusetzen.

Ein Auftaktfilm auf YouTube https://www.youtube.com/channel/UCfPW3pH_XXEuXO2DfM4aMWQ stellt in schnellen, dynamischen Schnitten und ästhetischen Bildern Persönlichkeiten vor, die jede auf ihre Art Tradition und Genuss in ihrer modernen und hippen Lebenswelt zum Ausdruck bringen.

Junge urbane Botschafter eröffnen einen neuen Blick auf die Traditionsmarke

„Aus Marktforschungen wissen wir, dass jüngere Verbraucher sich für traditionelle, authentische und ehrliche Lebensmittel wie Schwarzwälder Schinken interessieren. Sie mit starken emotionalen und provokanten Bildern in ihrer Lebenswelt anzusprechen und abzuholen, ist Ziel unserer Kampagne“, so Elisabeth Adler-Gößmann vom Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller. „Dabei brechen wir in unserer Kommunikation bewusst mit verstaubten Klischees, die bislang mit der Marke Schwarzwälder Schinken in Verbindung gebracht werden.“

Als ein Markenbotschafter konnte der Schwarzwälder Biathlet Benedikt Doll gewonnen werden. Als überzeugter Schinkenfan setzt er sich auf seine eigene Art mit der Marke auseinander: schnell, unkompliziert, genussvoll, ästhetisch, modern.

„Damit stehen wir am Anfang einer neuen kommunikativen Ausrichtung. Es ist unsere Überzeugung, dass eine starke Marke mit starken Bildern und überzeugenden Botschaften eine Chance hat, in der schnellen Informationslandschaft Gehör zu finden. Wir haben eine einzigartige Spezialität mit vielen emotionalen Botschaften, für die wir junge Konsumenten noch mehr begeistern wollen.“

www.schwarzwaelder-schinken-verband.de