Ticker | 22.05.2017

Schwarzwälder Schinken verzeichnet leichten Zuwachs

Die Marke Schwarzwälder Schinken festigte mit leichtem Zuwachs im deutschen Markt ihre Position als Marktführer im Segment Rohschinken. Dies bilanzierte jetzt der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller für das Jahr 2016.

Bild: Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller

Die Gesamtproduktion belief sich im Jahr 2016 auf insgesamt 9,2 Mio. Schinken (2015: 9,14 Mio. Schinken). Das entspricht einer Steigerung um 0,7 Prozent.

Der Absatz im Export wurde stabil gehalten. Im Ausland zählen Frankreich, England, Spanien, die Benelux-Staaten sowie die osteuropäischen Länder zu den wichtigsten Abnehmern.

Hauptvertriebskanal für die Marke Schwarzwälder Schinken ist traditionell der klassische Lebensmittelhandel und der Discount, die 85 Prozent der Produktionsmenge vertreiben. Über den Fachhandel werden circa elf Prozent und über die Gastronomie etwa vier Prozent der Produktion abgesetzt.

Insgesamt wurden die Rahmenbedingungen der Branche als herausfordernd beschrieben, dazu gehören volatile Schweinepreise ebenso wie Kostensteigerungen im Bereich der Logistik und Verpackung.

„Eine inländische Marktdurchdringung von nahezu hundert Prozent bestätigt unseren Kurs, das Wachstum in qualitativer Hinsicht zu fördern“, sagt Hans Schnekenburger, Vorstand des Schutzverbands. „Unser Fokus liegt daher auf der Steigerung der Wertschätzung für das Kulturgut Schwarzwälder Schinken bei jungen, modernen Konsumenten. Mit dieser Absicht wurde vergangenes Jahr die Social Media Kampagne „Genuss auf meine Art“ mit Markenbotschafter Benedikt Doll gestartet, die weitreichendes Echo in der Branche und der Öffentlichkeit nach sich zog und in diesem Jahr weitergeführt wird.“

Auf breite Besucherresonanz kann auch das interaktive Schwarzwälder Schinkenmuseum auf dem Feldberg im Schwarzwald verweisen, das Ende Mai wieder eröffnet wird. Eine feste Größe in der Region ist der Schwarzwälder Schinkenlauf, der 2017 zum vierten Mal veranstaltet wird.

www.schwarzwaelder-schinken-verband.de