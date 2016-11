Ticker | 18.11.2016

Schur Flexibles Group übernimmt Mehrheitsanteile an Zwart

Die Schur Flexibles Group mit Hauptsitz in Baden/Österreich gibt den Erwerb der Mehrheitsanteile am Unternehmen Drukkerij Zwart B.V., Amersfoort/Niederlande, bekannt. Die am 4. November 2016 vereinbarte Übernahme der Anteile gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Schur Flexibles produziert und vertreibt hochwertige flexible Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Tabak- und Pharmaindustrie. Mit dem Erwerb von Zwart, eines der führenden niederländischen Unternehmen im Bereich Flexible Packaging, ergänzt die Gruppe ihr Portfolio um einen Spezialisten für die Verpackungsproduktion in kleineren Stückzahlen. Zwart bedient internationale Kunden aus den Branchen Tee, Kaffee und Süßwaren und ist verstärkt auf europäischen, aber auch auf internationalen Märkten vertreten. Neben dem sehr modernen und effizienten Hauptwerk in Amersfoort/Niederlande, verfügt das Unternehmen auch über eine Produktionsstätte im russischen St. Petersburg. Das heutige Management bleibt unverändert und Miteigentümer von Zwart.

Mit der Integration von Zwart erweitert sich die Schur Flexibles Group auf insgesamt 13 Unternehmen mit 13 Produktionsstandorten. „Nach zwei Jahren der Konsolidierung ist dies der erste Zukauf unter unserem neuen Eigentümer Lindsay Goldberg, der eine neue Phase des Unternehmenswachstums auch durch Akquisitionen einleitet. Mit dem Erwerb von Zwart fokussieren und stärken wir unser Profil als Anbieter von hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen weiter“, so Jakob A. Mosser, CEO der Schur Flexibles Group.

www.schurflexibles.com