Ticker | 02.06.2017

Schumacher Packaging übernimmt Konverdi und Nypack

Die Schumacher Packaging Gruppe, Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, Ebersdorf bei Coburg, ist weiter auf Wachstumskurs: Das Unternehmen hat drei Verpackungsdienstleister übernommen – die Konverdi GmbH und die Konverdi Copacking GmbH in Deutschland und Nypack s.r.o. in Tschechien – und dadurch sein Leistungsspektrum im Bereich Co-Packing sowie Spezial- und Verbundverpackungen erweitert.

Durch die Integration bietet der Verpackungsspezialist seinen Kunden noch flexiblere Serviceleistungen bis an den Point-of-Sale sowie Verbundverpackungen und Spezialkonstruktionen für die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Darüber hinaus wird im neuen tschechischen Werk derzeit eine innovative kompostierbare Tiefkühlverpackung für den Lebensmittel-Onlinehandel entwickelt.

Umfirmierungen

Die Schumacher Packaging Gruppe hat rückwirkend zum 1.1.2017 die Konverdi GmbH und die Konverdi Copacking GmbH mehrheitlich übernommen. Ab 1.06.2017 wird der Co-Packing- und Service-Spezialist in Lehrte unter dem Namen „Schumacher Packaging Services GmbH“ sowie „Schumacher Copacking Services GmbH“ firmieren. Mit 70 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 10 Mio. Euro bedient Konverdi namhafte Markenhersteller aus allen Branchen. Trotz der Übernahme und Umfirmierung bleiben alle Arbeitsplätze erhalten. Auch Michael Marquardt, bisheriger Eigentümer und Geschäftsführer von Konverdi, wird das Unternehmen als Mitanteilseigner weiterhin leiten.

Die Nypack s.r.o. mit Sitz in Nýrsko (Tschechien) und einem Verkaufsbüro in Wels (Österreich) hat zum 1.4.2017 unter dem Namen „Schumacher Packaging CZ s.r.o.“ offiziell ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Der Experte im Bereich Spezial- und Verbundverpackungen beschäftigt 35 Mitarbeiter und erwirtschaftet rund 4 Mio. Euro im Jahr. Schumacher Packaging arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit Nypack zusammen und ist nun zu fünfzig Prozent an dem Unternehmen beteiligt.

Mit der Übernahme ergänzt Schumacher Packaging sein Portfolio um dreiwellige Schwerwellpappe und Verbundverpackungen aus Wellpappe, Schaumstoff und Holz. Darüber hinaus bietet das neueste Mitglied der Schumacher Packaging Gruppe Großverpackungen und Sonderkonstruktionen sowie konventionelle Verpackungen – auch in kleinen Stückzahlen – für die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Besonderer Clou: „Aktuell wird im Werk in Nýrsko an einer grandiosen Innovation getüftelt“, verrät Schumacher. „Bis Ende des Jahres soll die neuartige, kompostierbare Tiefkühlverpackung für den Lebensmittel-Onlinehandel marktreif sein.“

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft

Während Schumacher Packaging mit der Übernahme weitere strategisch günstige Standorte in Deutschland, Tschechien und Österreich gewinnt, profitiert Konverdi von einer Partnerschaft unter ähnlichen Werten: „Wir sind zwei Familienunternehmen, bei denen der Kunde im Mittelpunkt steht“, sagt Konverdi-Geschäftsführer Marquardt. „Mit Schumacher Packaging haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir unser Unternehmen weiterentwickeln und in eine erfolgreiche Zukunft führen können.“ Auch Ralph Wakolbinger, Geschäftsführer der Schumacher Packaging CZ s.r.o., betont die Vorteile der Integration in die Gruppe: „Infolge der langjährigen positiven Kooperation beider Unternehmen ergab sich eine starke Vertrauensbasis, auf der wir aufbauen möchten und zukünftig noch intensiver zusammenarbeiten werden, um Innovationen und Speziallösungen effektiv und zügig umsetzen zu können.“

www.schumacher-packaging.com