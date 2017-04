Ticker | 03.04.2017

Schumacher Packaging erstmals mit mehr als 500 Mio. Euro Jahresumsatz

Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größten familiengeführten Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe aus Ebersdorf bei Coburg, hat 2016 erstmals die Umsatzmarke von einer halben Milliarde Euro übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2016 weist Schumacher Packaging einen Umsatz von 527 Mio. Euro aus – eine Steigerung von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Björn Schumacher, Geschäftsführer der Schumacher Packaging Gruppe, nennt den Erfolg des neu errichteten Werks in Greven am Flughafen Münster/Osnabrück als einen Faktor für die positive Umsatzentwicklung: „Unser Wellpappe-Werk in Greven hat 2014 die Produktion aufgenommen, und wir waren dort schon im zweiten Halbjahr 2016 im dreischichtigen Vollbetrieb – ein Jahr früher als ursprünglich geplant.“ Entsprechend wird derzeit mit einer Investitionssumme von 30 Mio. Euro die Kapazität im Werk Greven nahezu verdoppelt. „Diesen Ausbau wollen wir im dritten Quartal 2017 abschließen“, sagt Björn. Mit dem Werk Greven deckt der Verpackungsspezialist nicht zuletzt den Bedarf von Kunden in Nordwestdeutschland und im Benelux-Raum ab.

Auch ein unverändert hohes Wachstum in der E-Commerce-Branche hat die Nachfrage nach den Verpackungsprodukten von Schumacher Packaging weiter beflügelt. Und auch den Umsatz im Bereich der Obst-, Gemüse- und Lebensmittelverpackungen hat die Gruppe gerade in Deutschland massiv ausweiten können.

Digitaldruck für individualisierte Verpackungen

„In Sachen Digitaldruck werden wir in diesem Jahr eine neue Evolutionsstufe erreichen“, erklärt Schumacher. „Wir haben unsere Aktivitäten in dieser Richtung nochmals verstärkt und werden sehr bald über drei hochmoderne Digitaldruckmaschinen mit noch umfassenderen Fähigkeiten verfügen.

Kauf einer weiteren Papierfabrik in Polen

Nach der Übernahme einer Papierfabrik in Grudziądz im Jahr 2010, hat die Schumacher Packaging Gruppe 2016 erneut eine komplette Papierfabrik in Polen gekauft. „Die Akquisition der Papierfabrik in Myszków ist ein weiterer Meilenstein für unsere zukünftige Entwicklung“, kommentiert Schumacher, „denn wir werden dadurch unsere eigene Rohstoffversorgung sichern. Dies macht uns als Gruppe sehr viel unabhängiger. Und letztlich bewahrt es auch unsere Kunden vor den Folgen der Preisschwankungen, denen der Verpackungsrohstoff Papier unterliegt.“ Schumacher Packaging wird in die Übernahme und Umrüstung der Fabrik von Zeitungs- auf Wellpappenpapiere bis 2019 über 90 Mio. Euro investieren.

