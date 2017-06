Fachwissen im Verkauf | 19.06.2017

Scharf-würzige Brunnenkresse

Brunnenkresse schmeckt scharf-würzig bis leicht bitter. Das Kraut verfeinert Marinaden für Fleisch und Fisch, Kartoffelgerichte und gedünstetes Gemüse.

Brunnenkresse gibt Salaten eine pikante Note. Dabei lässt sie sich sehr gut mit Früchten wie Äpfeln und Orangen kombinieren. Die fein geschnittenen Blätter lassen sich für Pesto, grüne Smoothies, Kräuterbutter und Quark verwenden.

Die Brunnenkresse („Nasturtium officinale“), auch Wasserkresse genannt, ist vermutlich in Südosteuropa und im Westen Asiens beheimatet. Schon im Mittelalter war sie als Nahrungsmittel und Heilkraut geschätzt. Sie enthält wertvolle Senföle, die nicht nur für den pfeffrigen Geschmack verantwortlich sind. Sie wirken auch als ein natürliches Antibiotikum, fördern die Verdauung und regen den Stoffwechsel an. Außerdem gilt die Brunnenkresse als Vitaminspender (Vitamin A, K, B2 und C) und versorgt den Körper mit Jod und Mineralstoffen wie Eisen und Kalzium.

Im Frühling ist die Brunnenkresse am Ufer von langsam fließenden Wasserläufen und klaren Quellen zu finden. Ein wichtiges Merkmal sind die fleischigen, gefiederten Blätter. Sie wachsen an hohen Stängeln bis über die Wasseroberfläche und können sich wie ein Teppich ausbreiten.

Die Blätter sollten vor der Zubereitung sorgfältig gewaschen werden, da Insektenlarven oder Zysten des Leberegels an ihnen haften können. Je frischer, desto besser schmeckt die Delikatesse aus der Natur.

Heike Kreutz, www.bzfe.de