Ticker | 09.02.2017

ReTEC 2017: Gebrauchte Maschinen kaufen und verkaufen

Vom 25. bis 27. April 2017 ist die ReTEC in Augsburg der Treffpunkt für die Welt der Gebrauchttechnik. An drei Tagen präsentieren die Aussteller in den Hallen 5, 6 und 7 sowie im Freigelände der Messe Augsburg Gebraucht-Maschinen und -Anlagen aus allen industriellen Bereichen.

Bei dem breiten Angebotsspektrum der ReTEC liegt der Fokus auf Metallbearbeitungsmaschinen und Werkzeugmaschinen, Baumaschinen und Flurförderzeugen. Darüber hinaus bieten einige Aussteller alle Dienstleistungen rund um gebrauchte Maschinen an, wie Retrofitting, De- und Remontage sowie den Spezialtransport und die Inbetriebnahme.

Fachverbände und Organisationen ergänzen das Angebot der Messe mit ihren Informationen und Mitgliedern. Fachlicher Träger der ReTEC ist der FDM (Fachverband des Maschinen- und Werkzeug-Großhandels e. V.), weitere Unterstützung kommt von der EAMTM (European Association of Machine Tool Merchants) sowie von verschiedenen Verlagen und Fachmedien, die sich als Medienpartner an der ReTEC beteiligen.

Die Fachmesse ReTEC bietet die Möglichkeit, Gebrauchtmaschinen gezielt einem interessierten Publikum zu präsentieren und im persönlichen Gespräch auch erklärungsbedürftige Maschinen ideal zu vermarkten. Internationale Besuchergruppen aus Ländern wie Ägypten, Armenien, China, Indien, Irak, Iran, Marokko, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Türkei und der Ukraine haben sich bereits für die ReTEC 2017 registriert. Gerade in diesen Ländern ist die Nachfrage nach Maschinen groß, jedoch lässt das Finanzvolumen häufig nur gebrauchte Maschinen zu.

Die ReTEC wird von dem Messeveranstalter AFAG in Kooperation mit der Hess GmbH ausgerichtet und findet ab 2017 im jährlichen Wechsel in Augsburg und Essen statt. Der Termin liegt stets im April, zeitgleich zur Hannover Messe.

www.retec.com