Ticker | 19.07.2017

Rainer Prischenk leitet jetzt das KErn in Kulmbach

Ende Juni hat Rainer Prischenk die Leitung des Kompetenzzentrums für Ernährung (KErn) übernommen und wird dies künftig vom Standort Kulmbach aus führen.

Bild: KErn

Prischenk blickt auf eine langjährige Erfahrung als landwirtschaftlicher Berater und Leiter der Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken zurück. Er freut sich auf die Aufgabe, der Bevölkerung mit fachlich richtigen, neutralen – und in Zeiten des Medienhypes rund um die Ernährung angenehm „unaufgeregten“ – Informationen eine gesunde Ernährung näherzubringen und dabei auch über die gute fachliche Praxis der Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft zu informieren.

Sein Vorgänger Dr. Wolfram Schaecke erinnerte bei der offiziellen Amtsübergabe an die Anfänge und die erfolgreiche Entwicklung des Kompetenzzentrums in den letzten sechs Jahren: Statt 15 Mitarbeitern arbeiten mittlerweile über 50 an den beiden Standorten Kulmbach und Freising. Das KErn bündelt das Wissen rund um Ernährung in Bayern, unterstützt die bayerische Ernährungswirtschaft unter anderen mit Fachveranstaltungen und entwickelt Informationsmaterialien und Modellprojekte für verschiedene Zielgruppen.

www.KErn.bayern.de