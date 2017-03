Ticker | 21.03.2017

Palux stärkt seine Führungsmannschaft

Zum 15. März 2017 hat Dr. Hilmar Rudloff die Position des Technischen Vorstands bei der Palux AG in Bad Mergentheim übernommen. Dank seiner langjährigen Erfahrung und Branchenkenntnis wird Dr. Rudloff das Führungsteam des Großküchenherstellers weiter stärken und wesentliche Impulse setzen, so das Unternehmen.

Bild: Palux

Dr. Rudloff blickt auf eine jahrelange erfolgreiche Tätigkeit in geschäftsführenden Positionen bei international tätigen Herstellern von Bäckereitechnik und Großkücheneinrichtungen zurück. Mit seiner Berufung in den Vorstand schafft die Palux AG auch in der Geschäftsführung die Basis, das weitere Wachstum, die Erweiterung des Produktportfolios und die stetige Ausdehnung der bedienten Märkte konsequent fortzusetzen. Dazu entwickelt das Unternehmen innovative Konzepte, um den wirtschaftlichen Erfolg gastronomischer Betriebe in Verbindung mit der Palux Küchentechnik weiter zu steigern.

www.palux.de