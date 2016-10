Ticker | 27.10.2016

Online-Fleischversand Otto Gourmet ist Service-Champion 2016

Der Online-Versandhandel Otto Gourmet wurde von der Tageszeitung Die Welt im Oktober 2016 zum diesjährigen Service-Champion ausgezeichnet. Bei dem größten Service-Ranking Deutschlands erreichte Otto Gourmet in der Kategorie Online-Fleischversender den ersten Platz.

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern ServiceValue GmbH und Goethe-Universität Frankfurt am Main, hat Die Welt eine breit angelegte Kundenbefragung zum erlebten Service in 2.615 Unternehmen und 304 Branchen durchgeführt. Über 1,5 Mio. Kundenurteile flossen in die Bewertung ein. Bewertet wurde unter anderem die Reaktionsdauer und -qualität bei Kundenanfragen sowie Service- und Qualitätsstandards im Schnittstellenmanagement.



Das Service-Ranking stellt in Prozent dar, inwieweit Kunden bei ihrem Anbieter in den letzten drei Jahren einen sehr guten Kundenservice erlebt haben. Die Ergebnisse sind untergliedert in einem Gold-, Silber- und Bronze-Rang. Mit 58,1 Proztn belegte Otto Gourmet den Gold-Rang sowie den ersten Platz unter den Online-Fleischversendern. Die Erhebung erfolgt stets ohne Beteiligung der bewerteten Unternehmen.

www.otto-gourmet.de