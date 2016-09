Ticker | 23.09.2016

Österreichisches Team wird Grill-Europameister

Als die Bestplatzierten in den Einzelkategorien verlesen werden, zeichnet sich der Gesamtsieg schon ab. Dann reißen Christoph Gollenz, genannt Goli, und seine Mitstreiter die Arme hoch: „Goli & Chef Partie“ aus dem österreichischen Auwang heißt der neue Europameister im Grillen, der „Grand Champion“. Auch die Zweitplatzierten bei der European BBQ Championship auf dem Bremer Messegelände jubeln: „Reserve Grand Champion“ ist das Team „BBQ Wiesel“ aus Duisburg.

Bild: Messe Bremen/Jan Rathke

Bei der Grill-EM in Bremen traten am 17. und 18. September 2016, insgesamt 36 Teams aus 15 Nationen an. Die Marokkaner und die Tunesier hatten die längste Anreise, auch Iren, Finnen, Esten und Litauer nahmen weite Wege auf sich. Sie alle maßen sich in fünf Pflichtkategorien und zwei Freistil-Sparten. Bei den Pflichtaufgaben „Hühnchen mit Beilagen“ und „Schweinerippchen“ siegte Golis Truppe, mit ihrer 24 Stunden gegarten Rinderbrust wurde sie Zweiter. Nur die Zubereitung à la Wiesel überzeugte die Jury noch mehr, dafür kamen die Duisburger bei Rippchen und Schweineschulter auf den zweiten Platz. Bei so viel Erfolg in den Einzelkategorien reichte es nach Punkten schließlich für Meister- und Vize-Titel.

Veranstaltet wurde die European BBQ Championship von der Messe Bremen und der World BBQ Association im Rahmen der Verbrauchermesse HanseLife. Die Messegesellschaft hatte dafür ein Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro ausgelobt.

www.messe-bremen.de