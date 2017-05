Ticker | 23.05.2017

Neuerungen für die IPACK-IMA 2018 auf der interpack vorgestellt

Am 6. Mai 2017 wurde auf der interpack erstmals das neue Konzept der IPACK-IMA 2018 vorgestellt. Die Leitmesse für Verarbeitungs- und Verpackungstechnologien der Food- und Non-Food-Branche wird vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2018 auf dem Messegelände in Mailand stattfinden.

Bild: ipackima

Bei der Präsentation ging es unter anderem um das neu nach Zielmärkten strukturierte Ausstellungskonzept, die internationalen Initiativen zur Förderung der Veranstaltung sowie insbesondere um das Projekt „The Innovation Alliance“. Vor Journalisten sowie Vertretern von Unternehmerverbänden und Unternehmen aus Österreich, Brasilien, China, Frankreich, Griechenland Deutschland, Großbritannien, Italien, Nigeria, Singapur, Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Taiwan und der Türkei, stellten Riccardo Cavanna und Domenico Lunghi (Vorsitzender und Geschäftsführer der für die Organisation der Messe zuständigen Gesellschaft) die neuen Leitlinien vor, die die Neuauflage der IPACK-IMA 2018 kennzeichnen werden.

Internationalen Charakter weiter stärken

„Diese Neuauflage wird einen Wendepunkt markieren", kündigte Cavanna an. „Nach der Übernahme der die Messe organisierenden Gesellschaft durch UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio - Italienischer Verband der Hersteller von automatischen Verpackungsmaschinen) und Fiera Milano wurden die Leitlinien der Messe neu definiert mit dem Ziel, ihren internationalen Charakter weiter zu stärken und Italien zu einer unumgänglichen Etappe für die an den letzten Innovationen im Bereich Technologien, Hochleistungsmaterialien und Logistik-Lösungen interessierten Branchenakteure" zu machen.“

Durch die Unterstützung der wichtigsten italienischen Hersteller von Verpackungsmaschinen zusammen mit UCIMA und dank der traditionellen Aussteller kam es zu einer Neuausrichtung der Messe nach Zielmärkten: die Aussteller werden sich in den Hallen je nach Bezugsbranche präsentieren, auf der Grundlage der folgenden acht Geschäftsfelder: Food, Fresh & Convenience; Confectionary; Beverage; Pasta, Bakery & Milling; Industrial & Durable Goods; Health & Personal Care; Chemicals Industrial & Home; Fashion & Luxury.

Darüber hinaus wurden einige gemeinsame, die unterschiedlichen Business Communities verbindende Themen für die Informationsveranstaltungen auf der Messe festgelegt: Kampf gegen Fälschung, E-Commerce, Nachhaltigkeit und Industry 4.0 werden der rote Faden sein, der die IPACK-IMA 2018 inhaltlich durchzieht.

Innovative Materiallösungen im Fokus

Auch werden innovative Materialien den Schwerpunkt eines neuen Messebereichs bilden: IPACK-MAT. Dieser in Zusammenarbeit mit Material ConneXion Italia organisierte Ausstellungsbereich wird ausschließlich neuen Materiallösungen (Rohstoffe, Halbfertigprodukte und Komponenten für Produkte und Verpackungen mit hohem Mehrwert) gewidmet sein. Zudem wird hier eine Werkstatt für neue Ideen und kreative Vorschläge im Hinblick auf Unternehmensstrategien, von Forschung & Entwicklung bis zum Marketing, ins Leben gerufen. IPACK-MAT wird die Schwester-Ausstellungen PLAST-MAT und PRINT-MAT der Messen PLAST und PRINT4ALL vervollständigen. Denn eine weitere wichtige Neuerung der IPACK-IMA 2018 wird ihr Beitritt zur "INNOVATION ALLIANCE" sein.

„Es handelt sich um ein neues und wichtiges Projekt, im Rahmen dessen fünf wichtige Veranstaltungen positiv zusammenwirken: PLAST, PRINT4ALL, MEAT-TECH und INTRALOGISTICA ITALIA sowie IPACK-IMA“, berichtet Domenico Lunghi. „Auf einer Ausstellungsfläche von 140.000 m² werden verschiedene verbundene Produktionswelten zu sehen sein, vom Herstellungsprozess bis zum Verpacken, von der Plastikverarbeitung bis zum Druck für Industrie- und Handelszwecke, von der individuellen grafischen Gestaltung von Verpackungen und Etiketten bis zum Warentransport und der Lagerung. Unsere Veranstaltung wird sich also auf eine durch die Zusammenarbeit mit ‚The Innovation Alliance‘ verstärkten Werbekampagne stützen können. Dabei handelt es sich um ein Netz von Agenten in 40 Ländern und Kommunikationsinitiativen in über 70 Nationen, die einen Anstieg der nationalen und internationalen Besucherzahlen sichern werden.” An den fünf Tagen werden in Mailand auf den fünf Veranstaltungen über 150.000 Besucher erwartet.

Die Unternehmen der Branche haben auf diese Neuerungen der IPACK-IMA 2018 sehr positiv reagiert: Ein Jahr vor Beginn der Veranstaltung sind 60 % der zur Verfügung stehenden Ausstellungsfläche bereits von nationalen und internationalen Unternehmen reserviert worden, die die IPACK-IMA als ideale Plattform ansehen, um dem Markt ihre jüngsten Innovationen vorzustellen. Die Förderinitiative auf der interpack 2017 sieht den strategischen Wert des Projektes durch die hohe Zahl von Fachbesuchern bestätigt, die sich schon für die Veranstaltung in Mailand vorangemeldet haben, um den Termin 2018 nicht zu verpassen. Zahlreich sind auch die neuen Aussteller, die auf der Messe in Mailand präsent sein möchten.

www.ipackima.it