Ticker | 09.11.2016

Neue DLG-Prüfbevollmächtigte für Feinkost

Privatdozentin Dr. Barbara Schalch vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim ist neue wissenschaftliche Leiterin für Feinkost bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Bild: DLG

Sie tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Barbara Becker, Hochschule Ostwestfalen-Lippe, an. Der Amtswechsel fand anlässlich der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Fertiggerichte und Feinkost in Kassel statt.

Beruflich legte Dr. Schalch nach ihrem Studium der Veterinärmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München den Schwerpunkt auf Lebensmittel tierischen Ursprungs. Sie ist Fachtierärztin für Fleischhygiene und erhielt nach ihrer Habilitation die Ernennung zur Privatdozentin für „Lebensmittel- und Fleischhygiene“. Seit 2014 leitet sie am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim den Sachbereich Fleisch und Fleischwaren, seit 2016 auch Eier und Streichfette.

Bereits seit 1995 ist Dr. Schalch ehrenamtlich für die DLG aktiv. Sie begann als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim damaligen Prüfbevollmächtigten Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Stolle. Es folgten Tätigkeiten als Prüfgruppenleiterin im Fleischwaren-, Fertiggerichte- sowie Feinkostbereich. Insgesamt brachte Dr. Schalch, die seit dem Jahr 2000 über den DLG-Prüferpass verfügt, bislang bei 33 Qualitätsprüfungen ihr Fachwissen ein. Ihre langjährige Erfahrung und ausgewiesene Expertise prädestiniert sie für das Amt der Prüfbevollmächtigten.

www.dlg.org