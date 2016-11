Ticker | 11.11.2016

Multivac veranstaltete Workshop für Besucher aus dem Senegal

Im Rahmen des 3. Deutsch-Senegalesischen Wirtschaftsgipfels, der am 4. November in Duisburg stattfand, hatte Multivac am 7. November eine Besuchergruppe aus dem westafrikanischen Staat zu einem eintägigen Seminar nach Wolfertschwenden eingeladen.

Bild: Multivac

Die Teilnehmer erwartete neben einer Werksbesichtigung ein informatives, abwechslungsreiches Programm zum Thema Verpacken von Obst und Gemüse. Die Organisation des Seminars wurde durch SenGermany unterstützt, einem Verein, der sich für die Entwicklung der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern einsetzt.

Ganz bewusst hatte der Allgäuer Verpackungsmaschinenhersteller nach der Begrüßung durch CFO Christian Traumann und einer kurzen Unternehmensdarstellung von Mehdi Ben Abdallah (Multivac North Africa) die Schwerpunkte FreshSAFE sowie HPP (High Pressure Processing) für den Workshop gewählt. Denn die Nahrungsmittelproduktion des rund 15 Mio. Einwohner zählenden Landes soll Regierungsplänen zufolge angekurbelt werden – bis 2017 strebt man bei Reis, Zucker und Gemüse die Selbstversorgung an, zudem sind Fischprodukte und Gemüse wichtigste Ausfuhrgüter nach Deutschland. Moderne Verpackungsmaschinen und Technologien, die zu einer verbesserten Lebensmittelhygiene und Haltbarkeit frischer Produkte führen, werden dringend benötigt.

Vor allem die Vorführungen, Bemusterungen und Tests zu FreshSAFE und HPP im Innovation Center von Multivac beeindruckten die Gäste. Bei FreshSAFE handelt es sich um ein wirtschaftliches Verpackungssystem mit integrierter Perforationsstation auf Tiefziehverpackungsmaschinen und Traysealern, bei dem Standardfolien verwendet werden können. Durch das Zusammenspiel von Atmung und Durchlässigkeit der Folie stellt sich eine für das Lebensmittel haltbarkeitsfördernde Atmosphäre im Innern der Verpackung ein. Die produktschonende Hochdruckbehandlung von frischen Lebensmitteln führt ebenfalls zu einer verlängerten Haltbarkeit ohne Einsatz von Zusatzstoffen, da sich unerwünschte Mikroorganismen reduzieren oder eliminieren lassen. Sie erfolgt in der Regel mit einem sehr gleichmäßigen Druck von bis zu 6000 bar (87000 psi) und eignet sich sowohl für die Behandlung von Vakuumverpackungen als auch von Packungen mit Schutzatmosphäre (MAP).

