01.03.2017

Multivac spendet Tombolaerlös

Sowohl der gemeinnützige Verein Leuchtende Augen e.V. in Kempten als auch das Blaue Kreuz (Ortsverein Memmingen) dürfen sich über einen Scheck in Höhe von jeweils 1.500 Euro freuen.

Bild: Multivac

Denn Multivac spendet den Erlös der diesjährigen Tombola an die beiden Organisationen, die dringend auf Förder- und Spendengelder angewiesen sind.

Der Allgäuer Verpackungsmaschinenhersteller unterstützt schon seit vielen Jahren gemeinnützige Organisationen und Initiativen in der Region durch Aktionen und mit Geldspenden. Am Montag, dem 27. Februar 2017, überreichten daher Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac, sowie Vertreter der JAV die beiden Schecks in Höhe von jeweils 1.500 Euro an Dieter Schneider von Leuchtende Augen e.V. in Kempten sowie Wolfgang und Ingrid Kraus vom Ortsverein Blauen Kreuz in Memmingen.

Der 2003 in Kempten gegründete Verein Leuchtende Augen e.V. organisiert Freizeiten für benachteiligte, vom Schicksal geprägte, kranke und behinderte Kinder sowie Waisen aus dem süddeutschen Raum und bringt damit die Augen von Groß und Klein zum Leuchten.

Das Blaue Kreuz richtet sich mit seinen Gesprächsangeboten, den Angeboten zur Freizeitgestaltung für Betroffene sowie der persönlichen Beratung und Begleitung vor allem an Suchtgefährdete, Suchtkranke und deren Angehörige.

