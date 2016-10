Ticker | 05.10.2016

Multivac : Spatenstich am neuen Produktionsstandort in Bulgarien

Am 15. September 2016 setzten Christian Traumann, CFO von Multivac, Wolfertschwenden, sowie Ivaylo Dimitrov, Geschäftsführer von Multivac Bulgarien, in einer offiziellen Zeremonie mit dem Spatenstich das Startsignal für das neue Produktionswerk in Bulgarien.

Bild: Multivac

Das neue Produktionswerk von Multivac Bulgaria Production Ltd. ist im Industriegebiet von Bozhurishte angesiedelt und wird eine Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmeter haben. Die erste Phase soll bis August/September 2017 in Betrieb genommen werden. Die Investitionssumme beläuft sich auf insgesamt 18,8 Mio. Euro. Der Komplex umfasst neben dem Bau eines Fabrikgebäudes mit neuester Technologie für die Teile-Produktion von Multivac auch ein modernes Lager- und Logistikzentrum, ein Trainingscenter und ein Verwaltungsgebäude. Zusätzlich wird Multivac IT und Einkauf in dem Komplex ansiedeln und eine Abteilung für Forschung und Entwicklung schaffen.

„Unser neues Werk in Bulgarien ermöglicht uns die Produktion hochwertiger Teile für unsere Verpackungsmaschinen und gewährleistet den von Multivac gewohnten exzellenten Service für unsere Kunden“, erklärt CFO Christian Traumann. Der Verpackungsmaschinen-Hersteller schafft mit dem neuen Werk mehr als 150 sichere Arbeitsplätze in der Region. Bereits 2015 startete das Unternehmen daher mehrere Initiativen, um Young Professionals unter anderem in den Bereichen IT und Logistik zu begeistern.

