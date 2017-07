Ticker | 07.07.2017

Multivac informierte Azubis in spe

Am 1. Juli öffnete Multivac, Wolfertschwenden, erneut seine Lehrwerkstatt für interessierte Schüler und Eltern aus der Region. 180 Besucher informierten sich über die vielseitigen Ausbildungsberufe bei dem Verpackungsspezialisten.

Bild: Multivac

Multivac bildet als einer der größten Arbeitgeber in der Region junge Menschen in zwölf Ausbildungsberufen aus – im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich ebenso wie im IT-Bereich. Ob Mechatroniker/in, Informatikkauffrau/-mann oder Fachkraft für Lagerlogistik: Die Schüler erhielten an verschiedenen Stationen spielerisch Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsberufe. Insbesondere die Präsentation der Auszubildenden aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen, aber auch die zahlreichen Tipps im Bewerbertraining kamen sehr gut bei den Teilnehmern an.

Das Unternehmen bildet jährlich an den Produktionsstandorten in Wolfertschwenden (Allgäu), Lechaschau (Tirol) und Enger (Ostwestfalen) 35 junge Menschen in zwölf verschiedenen Berufen aus. In der eigenen Ausbildungswerkstatt bietet der Verpackungsmaschinenhersteller modernste Ausbildungsplätze.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des 3. Tags der Verpackung statt, der vom Deutschen Verpackungsinstitut e.V. (dvi) ins Leben gerufen wurde. Ziel dieser Initiative ist es, über die Bedeutung der Verpackung und die Leistungsfähigkeit ihrer Akteure zu informieren und Schülern die Berufsorientierung in der Verpackungsbranche zu erleichtern.

www.multivac.com