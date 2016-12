Ticker | 27.12.2016

Multivac Deutschland wird selbstständig

Zum 1. Januar 2017 wird Multivac Deutschland mit Sitz in Wolfertschwenden als Multivac Deutschland GmbH und Co. KG firmieren. Damit wird die Vertriebs- und Serviceorganisation in Deutschland eine eigenständige Tochtergesellschaft der internationalen Multivac Gruppe.

Die Ausgründung der deutschen Multivac-Vertriebs- und Servicegesellschaft ist Teil der strategischen Maßnahmen, mit denen das Unternehmen aktuell seine Konzernstruktur optimiert. Die rechtliche Trennung von Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie Produktionsgesellschaften hat jedoch, wie Geschäftsführer und CEO Hans-Joachim Boekstegers betont, „keine Auswirkungen auf die Eigentümerverhältnisse oder die Personalsituation.“

Als Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Dr. Jens Müller ab 1. Januar 2017 seine Arbeit aufnehmen. Er leitete seit 2013 als Vice President Sales & Operation den internationalen Vertrieb von Multivac in Zentraleuropa und freut sich nun auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kunden. „Die Ausgründung erlaubt eine stärkere Fokussierung unseres Vertriebes durch die Strukturierung der entsprechenden Abläufe, die Einsparung von Schnittstellen und damit die Verkürzung der Wege. Die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden wird zudem eine Verbesserung unserer Serviceleistungen zur Folge haben.“

