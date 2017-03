Ticker | 31.03.2017

Münchner Kindl Manufaktur feiert 30-jährige Bio-Zertifizierung

Das Familienunternehmen Münchner Kindl Manufaktur existiert seit fast hundert Jahren und ist seit 30 Jahren bio-zertifiziert.

Bild: Münchner Kindl Manufaktur

Angefangen hat alles auf dem Viktualienmarkt in der Metzgerzeile in München. Die Familie Stritter – Urgroßtante vom jetzigen Inhaber & Geschäftsführer Theo Hartl – hat die Rezeptur für den Münchner Kindl Weißwurst­senf kreiert und diesen an Kunden sowie Gaststätten weiterverkauft. In den 70er Jahren hat Vater Albert Hartl die Rezeptur geerbt und den leicht-scharfen Weißwurstsenf in seiner kleinen Senfküche bis 1987 per Hand weiter hergestellt und abgefüllt. Anschließend hat Sohn Theo Hartl zusammen mit seinem damaligen Geschäftspartner Eberhard König die Senfküche erfolgreich weitergeführt. 1991 wurde aus der Senfküche die Senfbude – eine große Garage, in der nicht nur Senf, sondern auch Pestos, Kräuterbutter und Himbeer-Essig abgefüllt wurden.

Als Theo Hartl zum ersten Mal Vater wurde, wollte er natürliche Lebensmittel für sein Kind. Er ging in einen der raren Bioläden und fand dort keinen Bio-Senf. Sofort wurde bei Münchner Kindl Senf alles auf Bio umgestellt und nur ökologische Roh­stoffe verarbeitet. Heute bietet die Münchner Kindl Manufaktur, die von Theo Hartl gemeinsam und seinen Töchtern Lisana und Catalina Hartl geführt wird, ein umfangreiches Sortiment an Bio-zertifizierten Senfen, Saucen, Mayonnaisen und diversen Essig-Sorten.

www.muenchner-kindl-senf.de