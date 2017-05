Ticker | 11.05.2017

Meyn, Cabinplant und Multivac beschließen Kooperation

Die Unternehmen Meyn Food Processing Technology B.V., Cabinplant A/S und die Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG schließen eine strategische Allianz. Ein Memorandum of Understanding wurde auf der interpack in Düsseldorf unterschrieben.

Bild: Multivac

Ziel ist es, Lebensmittelherstellern kombinierte Lösungen von der Verarbeitung über das Füllen und Verwiegen ihrer Produkte bis hin zur Verpackung in einer Qualität anbieten zu können, die bisher auf dem Markt nicht zu finden ist. Dabei sind bedeutende Synergieeffekte zu erwarten.

Meyn ist Marktführer bei Komplettlösungen für die Geflügelverarbeitung mit Lösungen von der Geflügelanlieferung bis zum Verpacken. Das Unternehmen plant und vertreibt komplette Fabriken – von der Anlieferung der lebenden Vögel bis zur Auslieferung der verpackten, verkaufsfertigen Produkte. Cabinplant bietet komplette Lösungen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung und ist Spezialist für das Verwiegen, Portionieren und gewichtsgenaue Befüllen von schwierig handhabbaren Produkten. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus den Branchen Fleisch und Geflügel, Obst und Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte sowie Convenience Food. Der Verpackungsspezialist Multivac bietet Lösungen für das Verpacken von Lebensmitteln aller Art, für das Etikettieren sowie die Inspektion von fertigen Packungen und Sekundärverpackungen. Zu den Stärken des Unternehmens zählen zudem die kundenindividuelle Entwicklung kompletter Verpackungslinien sowie die Integration von Partnermaschinen.

Die Kooperation umfasst zwei Vereinbarungen: erstens die Zusammenarbeit zwischen Meyn, Cabinplant und Multivac mit einem Fokus auf der Geflügelverarbeitung, zweitens die Zusammenarbeit von Cabinplant und Multivac, die sich auf Projekte und Linien für Fertiggerichte, Fisch und Fleisch bezieht. Die Allianz umfasst fast alle Märkte weltweit. Bereits heute steht ein großes weltweites Servicenetz der drei Partnerunternehmen zur Verfügung, um Kunden eine umfassende Unterstützung bieten zu können. Zukünftig sind auch gemeinsame Entwicklungsprojekte angedacht.

