Ticker | 27.04.2017

Lutz Fleischwaren hat Insolvenz angemeldet

Die Lutz Fleischwaren GmbH, Landsberg am Lech, hat am 26. April 2017 beim Amtsgericht Augsburg einen Insolvenzantrag gestellt. Ob und wie es mit dem Unternehmen weitergeht, entscheidet der Insolvenzverwalter.

Als Grund für die Insolvenz gibt Geschäftsführer Werner Wolf „Überschuldung“ und „Zahlungsunfähigkeit“ an. Die hohen Rohstoffpreise, vor allem die steigenden Schweinepreise, haben „uns den Rest gegeben“, so Wolf. Der Wurstwarenhersteller, der den Einzelhandel – unter anderem Aldi, Lidl, Rewe und Edeka – beliefert, produziert an mehreren Standorten in Deutschland und beschäftigt insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Zur Unternehmensgruppe, die im letzten Jahr 300 Millionen Euro umsetzte, gehören außerdem 29 Verkaufsstellen, 9 Frischecenter und 3 Fleischmärkte. Eigentümer von Lutz Fleischwaren ist die Münchener Beteiligungsgesellschaft Paragon.