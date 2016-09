Ticker | 15.09.2016

Luisa Schömig ist die 4. Bayerische Weißwurstkönigin

Die 4. Bayerische Weißwurstkönigin kommt aus Franken. Luisa Schömig wurde nach einem spannenden Wettbewerb auf dem Bodenmaiser Marktplatz zur vierten Regentin Luisa I. gekrönt und ist damit offizielle Botschafterin des Metzgerhandwerks.

Bild: Felgenhauer/Bodenmais Tourismus

Schirmherr Helmut Brunner, Landesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, betonte in seinem Grußwort vor allem die Bedeutung der Weißwurst als bayerisches Kulturgut (kurz: Schmankerl) und freute sich auf die gemeinsamen Auftritte mit der neuen Königin.

Doch bevor es so weit war, mussten die Kandidatinnen ein buntes Programm an Aufgaben erfüllen. Gefragt war dabei nicht nur das Wissen zum Thema Weißwurst, sondern auch das Talent unter Druck zu improvisieren (beim Gstanzl-Singen) sowie mit kühlem Kopf, Überblick und etwas Sportlichkeit bayerische Ausdü̈cke mit Buchstaben aus dem Publikum zusammen zu stellen. Kurz: es wurde viel gelacht und geschwitzt, bis schließlich die Jury am Zuge war, angeführt von Bürgermeister Joli Haller sowie die Moderatoren-Legenden Sissi de Maas, Sepp Ortmeier, Uschi von Luttiz und Doris Melchner nebst Vorjahressiegerin Christin Herrmann und dem stellvertretenden Landesinnungsmeister des Fleischerverbandes, Werner Braun. Zuletzt wurden die Kandidatinnen im Ausscheidungsverfahren von der Bühne geschickt, bis schließlich Luisa Schömig übrig blieb und auf dem Thron Platz nehmen durfte.

