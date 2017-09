25.09.2017

Kramer-Familie feiert Erweiterung der Produktionshalle

Die Kramer GmbH ist weiter auf Wachstumskurs und investiert rund 2,5 Mio. Euro in die Erweiterung der Produktionshalle. Mit einem großen Familienfest feierte der Ladenbau-Spezialist am 16. September den neuen Anbau am Standort Umkirch bei Freiburg.

Geschäftsführer Franz Willi erläutert bei der Einweihung den Besuchern die neue Produktionshalle. - Bild: Kramer

Die Geschäftsführer Alexander Butsch, Matthias Weckesser und Franz Willi sind mehr als zufrieden: „Wir wachsen in allen drei Geschäftsbereichen und freuen uns, nun die 1500 m2 große Produktionshalle mit der ganzen Kramer-Familie einweihen zu können.“

Der Startschuss für die Inbetriebnahme der neuen Produktion wird voraussichtlich zum Jahreswechsel 2017/18 fallen. Es entstehen neue Arbeitsplätze am Standort Umkirch. Durch die erweiterten Produktionskapazitäten können aus den Geschäftsbereichen Ladenbau und Kühlraumbau neue Aufträge vor Ort in Umkirch realisiert werden. Von den 2,5 Mio. Euro Gesamtinvestitionen fließen allein rund eine halbe Million in den neuen Maschinenpark.

Der innovative Mittelständler hat mit dem Bau zur Erweiterung der Produktionshalle wieder bewiesen, dass der Firmenclaim „Ideen bewegen“ in der Tat Früchte trägt. Auf dem Dach der 1500 m2 großen Halle werden neben 58 Parkplätzen für die Mitarbeiter auch Ladestellen für Elektroautos bereitstehen. „Wir sind das erste Unternehmen in Umkirch, welches den Mitarbeitern ein eigenes Parkdeck mit Verschattung zur Verfügung stellt. Die Verschattung wird mit Photovoltaik-Paneelen realisiert, die wiederum das Aufladen von Elektroautos ermöglichen“, sagt Alexander Butsch stolz.

Momentan beschäftigt die Kramer GmbH europaweit mehr als 240 Mitarbeiter, in Umkirch sind es derzeit 150. Auch die Umsatzzahlen spiegeln die positive Entwicklung des Unternehmens wider: Die Kramer GmbH hat im Geschäftsjahr 2016/17 einen Gesamtumsatz von 80 Mio. Euro erwirtschaftet – ein Rekord in der über 85-jährigen Firmengeschichte.

