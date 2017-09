18.09.2017

Kein geruchsbelastetes Eberfleisch in der Verkaufstheke

Der Ausstieg aus der betäubungslosen Kastration und der Einstieg in die Ebermast wird 2019 kommen. Um das Problem mit dem geruchsbelasteten Eberfleisch zu lösen, wurde durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das Verbundprojekt zur Identifikation und Reduktion von Ebergeruch „Strat-E-Ger“ gefördert und über den Projektträger der BLE (ptble) betreut. Die Ergebnisse können schon jetzt erfolgreich in der Praxis eingesetzt werden.

Durch züchterische Maßnahmen und die Kontrolle am Schlachtband soll ein sicheres Verfahren zur Reduktion und Detektion von Ebergeruch entwickelt worden sein. - Bild: Georg Meier / www.pixelio.de

Um die mit Schmerzen verbundene und häufig ohne Betäubung durchgeführte Kastration männlicher Tiere zu verhindern, sieht die Novelle des Tierschutzgesetzes einen Ausstieg aus der betäubungslosen Kastration bis 2019 vor. Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die Georg-August-Universität Göttingen, der Schweinezuchtverband Baden-Württemberg, die Tönnies Holding GmbH & Co KG, die Vion GmbH, der Besamungsverein Neustadt a.d. Aisch (BVN), die Firma NH DyeAGNOSTICS und die Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG (GFS Ascheberg) haben daher in dem Verbundprojekt „Strategien zur Vermeidung von Geruchsabweichungen bei der Mast unkastrierter männlicher Schweine (Strat-E-Ger)“ nach Alternativen zur Vermeidung von Ebergeruch gesucht. Hierbei wurden zwei Lösungsansätze verfolgt.

Reduktion des Ebergeruchs durch gezielte Züchtung

Mit einer neuartigen Zuchtmethode und einer Analyse des Erbmaterials wurden jene Tiere identifiziert, die eine hohe Skatol- und Androstenonkonzentration im Fleisch aufwiesen. Mit Hilfe dieser so genannten „Genomischen Selektion“ konnten dann nur diejenigen Tiere zur Zucht verwendet oder verarbeitet werden, die eine DNA-Variante aufwiesen, die keine Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigungen hervorrief.

Sicheres Verfahren zur Detektion von Ebergeruch

Neben dem züchterischen Ansatz wurde ein neues Verfahren der so genannten „humansensorischen Beurteilung“ von Geruchsabweichungen entwickelt und optimiert. Hierfür werden Prüfer speziell ausgewählt und geschult, so dass sie in der Lage sind, geruchsbelastetes Fleisch nach der Schlachtung objektiv und standardisiert zu identifizieren. Im Schlachtprozess werden so allen Tierkörpern, Geruchsnoten vergeben. Die menschliche Nase wurde somit als zusätzliche Kontrollinstanz in den Schlachtbetrieb integriert.

Durch die züchterischen Maßnahmen und die Kontrolle am Schlachtband wurde ein sicheres Verfahren zur Reduktion und Detektion von Ebergeruch entwickelt. Die erarbeitete Methode trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der Schlachtbetriebe bei der Umsetzung der Ebermast in Deutschland zu steigern, das Tierwohl durch Verzicht auf Kastration zu verbessern und die Produktqualität zu erhalten, so dass auch ab 2019 kein geruchsbelastetes Eberfleisch den Weg in die Fleischtheke findet. Beide Ansätze müssen dabei Hand in Hand gehen.

Der Anteil zur Schlachtung abgegebener Jungeber ist allerdings bisher kaum gestiegen. Die neuen Erkenntnisse in der Züchtung können jedoch nun in der Landwirtschaft ganz gezielt für die Züchtung geruchsunauffälliger Tiere eingesetzt werden. Jetzt kommt es darauf an, dass der Lebensmitteleinzelhandel und insbesondere der Verbraucher die Ebermast akzeptiert, so dass das Eberfleisch eine Chance auf dem Markt hat. Darüber hinaus muss den Landwirten eine Abnahmegarantie von Jungebern zugesichert werden, um den Landwirten den Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration zu erleichtern.

Hintergrund

Nicht jeder Verbraucher kann Ebergeruch wahrnehmen. Lediglich zwei Drittel der Menschen haben hierfür die erforderlichen Rezeptoren. Hinzu kommt, dass der Anteil geruchsauffälliger Tiere stark variiert, da er durch Fütterung, Haltung und Genetik der Schweine beeinflusst werden kann. Verantwortlich für den Geruch der Tiere sind die Substanzen Androstenon und Skatol.

Durch die bislang standardmäßig durchgeführte Kastration konnte dessen Entstehung nahezu vollständig unterbunden werden, da Androstenon im Hoden der Tiere gebildet wird. Im Vergleich dazu entsteht Skatol jedoch durch bakteriellen Abbau im Darm aller Schweine. Während bei den weiblichen Tieren die Substanz gut abgebaut werden kann, ist dies bei den männlichen Tieren nicht der Fall. Der unvollständige Abbau führt zu einer Anreicherung im Eberfleisch, was vom Konsument als unangenehm und streng riechend wahrgenommen werden kann.

