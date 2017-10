04.10.2017

Josef Maier erneut zweifach zertifiziert

Europas führender Wildverarbeiter und -importeur Josef Maier, Bad Wörishofen, hat nun sein Qualitätsversprechen zweifach erneuert. Bereits seit 2008 ist das Unternehmen durch IFS Food ebenso zertifiziert wie entlang der gesamten Kette mittels Food Saftey System Certification (FSSC22000). Beide Verfahren wurden jetzt wiederholt und erfolgreich abgeschlossen.

„Damit sind wir weiter führend im Bereich Wildzerlegung und -verarbeitung“, sagt Thomas Maier, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, das als mittelständischer Familienbetrieb den Spagat zwischen Tradition, Handwerkskunst und modernen Methoden der Herstellung erfolgreich meistert. „Uns geht das Vertrauen unserer Kunden über alles. Und was wir versprechen, nämlich bestes Wildfleisch, halten wir auch.“ Die zweifache Zertifizierung unterstreiche diesen Anspruch weiterhin eindrucksvoll und gelte als Benchmark innerhalb der Branche.

Gegründet im Jahr 1973, zählt das Familienunternehmen Josef Maier am Standort Bad Wörishofen heute über 100 Mitarbeiter. In der Schusszeit werden mit zusätzlichen 100 Mitarbeitern insgesamt 5.500 t Wild verarbeitet. Dies entspricht bis zu 60 t Wild pro Tag – oder: 2.500 Rehe, 1.200 Wildschweine oder 800 Hirsche in 24 Stunden. Die Josef Maier GmbH & Co. KG erzielt einen Jahresumsatz von ca. 50 Mio. Euro.

