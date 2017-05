Ticker | 15.05.2017

Jetzt für die SÜFFA-Qualitätswurstwettbewerbe bewerben

Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg und die Messe Stuttgart suchen die Besten der Besten im Fleischerhandwerk. Die internationalen SÜFFA-Qualitätswurstwettbewerbe bieten am Samstag, den 7. Oktober 2017, die Bühne für herausragende handwerkliche Qualität. Bewerbungen für die Wettbewerbe sind bis 31. August 2107 möglich.

Bild: Messe Stuttgart

Zwei Wochen vor der Fachmesse geben sich Würste, Pasteten und Rouladen jeder Art und Größe ein Stelldichein in der Alten Kelter in Fellbach, um in vielfältigen Kategorien Medaillen und Pokale zu erringen und die Ehre des Gesamtsiegers mit nach Hause zu nehmen.

Die SÜFFA Qualitätswurstwettbewerbe werden in folgenden Kategorien ausgeschrieben:

22. Internationaler Brühwurst-Wettbewerb,

1. Stuttgarter Schinkenwurst-Wettbewerb um das Stuttgarter Rössle,

19. Internationaler Wettbewerb für brühwurstartige Pasteten und Rouladen,

7. Internationaler Kochwurst-Wettbewerb,

15. Internationaler Rohschinken-Wettbewerb,

13. Internationaler Kochpökelwaren-Wettbewerb,

5. Internationaler Rohwurst-Wettbewerb,

4. Maultaschen-Wettbewerb (Vorentscheid).

Weitere Wettbewerbe finden während der SÜFFA vom 21. bis 23. Oktober 2017 in Stuttgart statt:

8. Fingerfood- und Flying-­Food-Wettbewerb,

14. Nachwuchs-Plattenwettbewerb,

22. Wettbewerb der Berufsschulen,

4. Maultaschen-Wettbewerb (Endausscheidung).

An den Wettbewerben teilnehmen können alle selbstständigen Fleischermeister aus dem In- und Ausland sowie deren Mitarbeiter. Inländische Teilnehmer müssen Mitglieder der zuständigen fleischerhandwerklichen Berufsorganisation sein. Die Sieger erhalten neben einer Urkunde, einer Medaille und gegebenenfalls einem Ehrenpreispokal auch Signets, mit denen sie ihre prämierten Produkte bewerben können.

Die Anmeldeunterlagen mit ausführlichen Teilnahmebedingungen stehen unter www.sueffa.de/wettbewerbe oder unter www.fleischerbw.de zur Verfügung. Anmeldeschluss für alle Wettbewerbe ist der 31. August 2017.

„Wir rechnen wieder mit rund 1.000 Warenproben. Die allgemein hohe Qualität der Beiträge ist sehr beeindruckend und unterstreicht den Anspruch des Fleischerhandwerks“, sagt Ulrich Klostermann, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg.

www.sueffa.de