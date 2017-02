Ticker | 13.02.2017

Jetzt für den Stockmeyer Nachwuchspreis 2017 bewerben

Die Heinrich-Stockmeyer-Stiftung verfolgt das Ziel, zur Verbesserung der Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln sowie des Verbraucherschutzes in den Bereichen Lebensmittel und Ernährung beizutragen. Besonders liegt der Stiftung die Förderung von jungen Wissenschaftlern am Herzen, für die ein mit 2.500 Euro dotierter Nachwuchspreis ausgeschrieben wird.

Gewürdigt werden Arbeiten, die einen hohen Anwendungs- und Praxisbezug vorweisen sowie eigene, aktuelle Forschungsergebnisse mit Zukunftsperspektiven enthalten. Vorschlagsberechtigt sind Wissenschaftler(innen) sowie Mitglieder zum Beispiel von wissenschaftlichen Institutionen, Fachgesellschaften, Behörden und Wissenschaftsredaktionen.

Vorgeschlagen werden können Personen und Gruppen, die in der Forschung im In- oder Ausland tätig sind. Die wissenschaftlichen Arbeiten (zum Beispiel Bachelor oder Master) sollen nicht älter als zwei Jahre sein. Die Ausschreibung richtet sich an Personen, die nicht älter als 30 Jahre sind. Bereits ausgezeichnete Arbeiten werden nicht berücksichtigt. Eine Eigenbewerbung ist ebenfalls ausgeschlossen.

Der Bewerbung sind die Vorschläge mit den Arbeiten inklusive Lebenslauf beizufügen, weiterhin eine maximal zweiseitige Kurzfassung in deutscher und/oder englischer Sprache, die den Stand des Wissens, den Forschungsansatz und die Ergebnisse darstellt. Die Vorschläge sind in elektronischer Form (PDF-Datei) an riewenherm@stiftungsberatung.deeinzureichen. Einsendeschluss ist der 31. März 2017. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet das Kuratorium der Stiftung. Die Auszeichnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de