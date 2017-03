Ticker | 24.03.2017

Internorga 2017: Die Leitmesse für den Außer-Haus-Markt war ein voller Erfolg

Der wichtigste Branchentreffpunkt für den Außer-Haus-Markt präsentierte an fünf Messetagen wieder ein komplett ausgebuchtes Messegelände mit 1.300 Ausstellern aus rund 25 Nationen. Produkte, Trends und Innovationen, neue Formate, bewährte Klassiker, spannende Live-Wettbewerbe und hochkarätige Kongresse: Damit begeisterte die Leitmesse rund 96.000 nationale und internationale Besucher aus Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsgastronomie, Bäckereien und Konditoreien.

Bild: Hamburg Messe und Congress / Katrin Neuhauser

„Wir blicken mit Stolz auf sehr erfolgreiche und ereignisreiche Messetage zurück. Die Internorga hat wieder einmal gezeigt, dass sie als Leitmesse und Trendschmiede jedes Jahr die relevanten Themen abzubilden versteht. Und das kommt bei unseren Fachbesuchern sehr gut an. Die Besucherzahlen sind in diesem Jahr einfach grandios, und das bei einer verkürzten Messelaufzeit“, so Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Die Besucher äußerten sich überaus zufrieden: 91 Prozent der Fachbesucher beurteilten die Internorga mit sehr gut bis gut, 93 Prozent würden sie weiterempfehlen, so das Ergebnis der Umfrage eines unabhängigen Marktforschungsinstituts. Der Anteil der Entscheidungsträger unter den Besuchern lag bei rund 80 Prozent. Und auch die Internationalität der Besucher bleibt mit 7 Prozent auf konstant hohem Niveau. Auch die hochkarätigen Kongresse und das sonstige Rahmenprogramm auf der Internorga zogen wie immer viele Besucher an.

Die im letzten Jahr gestarteten Live-Wettbewerbe Next Chef Award und Gastro Startup-Wettbewerb sind auch in diesem Jahr wieder großartig bei Besuchern angekommen. Gewinner des Next Award 2017 ist der 26-jährige Maximilian Schultz aus der Kochwerkstatt Wiesbaden. Beim Gastro Startup-Wettbewerb haben Salt & Silver abgeräumt.

Die Internorga inszeniert jedes Jahr aktuelle Themen der Branche. Mit dem Grill & BBQ Court stellte die Messe gemeinsam mit dem Partner Grill-Kontor Hamburg den spannenden Gastro-Trend in den Fokus. „Neben dem außergewöhnlichen Portfolio an Grillgeräten und Smokern, die in dem neuen Ausstellerbereich präsentiert wurden, haben wir viele Fragen der Fachbesucher zu Grilltechniken und -trends beantworten können. Die Kombination aus spannender Technik, Fachwissen und Fleischqualität trug auf jeden Fall zum Gesamterfolg des neuen Ausstellerbereiches bei“, resümiert Dirk Alberts, Geschäftsführer Grill-Kontor Hamburg.

Zweite Runde für die FH Nord

Die FH Nord, der wichtigste Branchentreff für das Fleischerhandwerk im Norden, ging erfolgreich in die zweite Runde. Erstmals präsentierten die Aussteller ihre Produkte und Angebote für das Fleischerhandwerk direkt auf dem Messeglände. Ein positives Resümee zieht Michael Durst, Obermeister Landesinnungsverband Hamburg: „Auf der FH Nord durften wir dieses Jahr wieder zahlreiche Kollegen begrüßen. Wir hatten drei intensive Tage mit tollen, hervorragend besuchten Veranstaltungen am Stand der norddeutschen Landesverbände. Das Konzept ist aufgegangen. Die Kombination aus FH Nord und Internorga wurde von den Kollegen und Kolleginnen wunderbar angenommen.“

Die 92. Internorga findet vom 9. bis 13. März 2018 auf dem Gelände der Hamburg Messe statt.

www.internorga.com