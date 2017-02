Ticker | 22.02.2017

Intergastra 2018: Neue Strukturen, neue Möglichkeiten

Auf der Intergastra 2018, Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie vom 3. bis 7. Februar in Stuttgart, können Aussteller Produktneuheiten sowie Trends für die gastgebenden Branchen erstmals auf 115.000 Quadratmetern vorstellen. Damit einher geht auch eine neue Hallenbelegung.

„Die Intergastra ist die erste Fachmesse, die das gesamte Gelände und damit auch die Paul Horn Halle belegt“, bestätigt Ulrich Kromer, Sprecher der Geschäftsführung der Messe Stuttgart. „Mit dem deutlichen Flächenzuwachs werden wir die Hallenbelegung thematisch neu definieren und so den Ausstellern und Besuchern eine noch bessere Branchenübersicht bieten.“

Auch die ideellen und fachlichen Träger der Veranstaltung unterstützen die neuen Strukturen. „Die Intergastra wächst – und Wachstum heißt Veränderung“, stellt Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Baden-Württemberg, fest. „Die Neupositionierung der Themenbereiche in nunmehr zehn Messehallen bedeutet für fast alle Aussteller einen Wechsel des Standorts auf der Messe – auch für unseren DEHOGA-Stand. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Konzept der sinnvollen thematischen Bündelung eine gute, zukunftsorientierte Entscheidung getroffen haben, von der Messebesucher und Aussteller gleichermaßen profitieren werden.“

Es wächst noch enger zusammen, was zusammen gehört

Die neue Planung für die Intergastra 2018 hat das Ziel, mit der zusätzlichen Halle die thematische Aufplanung beizubehalten. „Auch für 2018 bleiben wir beim bewährten Prinzip, die Aussteller nach Themen zusammenzufassen und auf die Hallen entsprechend aufzuteilen“, sagt Markus Tischberger, Projektleiter der Intergastra. „Für wachsende Themenfelder haben wir darum neue Hallen vorgesehen – die starke Nachfrage hat uns hier so manche Entscheidung abgenommen.“

Ab 2018 wird sich das Themenfeld „Küchentechnik & Food“ in den Hallen 5, 3 und im L-Bank Forum (Halle 1) präsentieren und hier mehr Fläche als bisher haben. Der zweite klassische Intergastra-Bereich „Hotel & Ambiente“ findet sich mit dem Bereich „Dienstleistungen“ in der Halle 4, der Oskar Lapp Halle (Halle 6) und der Halle 7 wieder.

Die Halle 9 wird die ganze Vielfalt der Getränke bieten. In der neuen Paul Horn Halle (Halle 10) und in der Alfred Kärcher Halle (Halle 8) haben die Themen „Eis & Kaffee“ zusätzlichen Platz für die Neuheiten in diesem wachsenden Segment des Außer-Haus-Markts.

www.intergastra.de