Ticker | 04.11.2016

Informative und unterhaltsame Leistungsschau der FGS Aachen/Düren

Hausmessen können ja auch leicht langweilig und statisch sein, aber diese Leistungsschau bewies als spannendes Come-Together mit abwechslungsreichem Informations- und Unterhaltungsfaktor etwas anderes: Die Lagerhallen der Fleischerei- und Gastronomie-Service Aachen/Düren eG (FGS) ähnelten einer optimalen Mini-Messe.

Bild: Zentrag

Es war eine gut durchdachte Inszenierung von rund 40 Info- und Verkostungsständen, die nicht nur so aneinander gereiht waren, sondern sich perfekt ergänzten und spezifische Schlaglichter auf das umfassende Leistungsspektrum der FGS warfen. Individuelle Angebote, Produkt-Highlights, Sor-timentspotenziale, Kostenoptimierung und Neuheiten – die ausgewogene Auswahl der Aussteller er-möglichte einen direkten, kompakten und speziellen Zugriff auf Trends, Leistungsvorteile und individuelle Angebote. Was ist neu und wegweisend in der Branche und im Markt, wie kann ich mein Sortiment optimieren und modern ergänzen, was tut sich im klassischen Produktumfeld, was sind die zukünftigen Verbraucherbedürfnisse? Fragen, die beim Rundgang auf der FGS-Hausmesse in einer 360-Grad-Perspektive schnell und kompetent beantwortet wurden, sowohl im traditionellen Themenumfeld wie etwa Fleisch- und Wurstwaren, Fleischer-Technik, Gewürze, Verpackungen, aber auch in den Trendbereichen von Tiefkühlwaren, TK-Brotsortimenten und Convenience.

Natürlich war auch die Zentrag eG vertreten: Thomas Hufnagel, Zentrag-Abteilungsleiter Lebensmittel, präsentierte unter anderem Suppen und Saucen sowie Hühnerbrühe aus dem fd-Sortiment, aber auch Valdigrano-Hartweizen-Pasta und ausgewählte Top-Produkte aus dem GILDE-Programm. Über den erfreulichen Publikumszuspruch durfte sich auch Christoph v. d. Assen freuen, der über die Spezialitäten der Gilde Wild und Fleisch Manufaktur informierte, die die Zentrag eG erst vor kurzem übernommen bzw. umfirmiert hat.

Stephan Spachholz, seit März 2016 FGS-Vorstand, konnte dementsprechend ein positives Fazit ziehen: „Nicht nur quantitativ wohl eine gelungene Informationsveranstaltung mit vielen neuen Ideen und Angeboten, facettenreich und kommunikativ auch über den Tellerrand hinaus, ideal auch für den kollegialen Austausch. Rund 150 angeschlossene Betriebe aus den Bereichen Fleischerei, Gastro und Catering nutzten mit ihren MitarbeiterInnen unseren Infotag.“ Kurzum: Tolle Messe, volles Haus.

Fleischerei- und Gastronomie-Service Aachen/Düren eG