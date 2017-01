Topthema | 16.01.2017

IGW 2017: Weltleitmesse in Berlin

Bild: Messe Berlin

Die Internationale Grüne Woche Berlin 2017 findet vom 20. bis 29. Januar zum 82. Mal in ihrer 91-jährigen Geschichte statt. Über 1.600 Aussteller aus rund 65 Ländern zeigen eine Leistungsschau aus allen Bereichen der Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und des Gartenbaus. Erwartet werden 400.000 Fach- und Privatbesucher. Veranstaltet wird die Grüne Woche von der Messe Berlin GmbH. Ideelle Träger sind der Deutsche Bauernverband (DBV) sowie die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE).

Die Internationale Grüne Woche Berlin zählt zu den traditionsreichsten Berliner Messen und zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland überhaupt. Keine andere internationale Ausstellung mit direkter Einbindung von jährlich hunderttausenden Konsumenten fand häufiger in Deutschland statt als die Grüne Woche. Aus einer schlichten lokalen Warenbörse hat sich die weltgrößte Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau entwickelt. Seit 1926 präsentierten sich fast 87.000 Aussteller aus 128 Ländern den 32,4 Millionen Fach- und Privatbesuchern mit einem umfassenden Produktangebot aus allen Kontinenten.

Das Bundesentwicklungsministerium auf der IGW 2017

Unter dem Motto „fair leben, fair einkaufen, fair produzieren“ eröffnet Bundesminister Dr. Gerd Müller am 20. Januar 2017 um 10 Uhr den Auftritt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf der Internationalen Grünen Woche Berlin. Nach der erfolgreichen Premiere 2016 zeigt das Ministerium auf größerer Ausstellungsfläche gemeinsam mit Partnern aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, den Kirchen und den entwicklungspolitischen Durchführungsorganisationen, dass eine Welt ohne Hunger durch fairen Einkauf und Innovationen möglich ist.

In Halle 5.2 ist auf rund 750 Quadratmetern ein umfangreiches Programm geplant. Die Besucherinnen und Besucher sehen, wie bewusstes Einkaufen weltweite Entwicklung fördert. Angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung zeigt die BMZ-Ausstellung unter anderem auch, wie Hunger weltweit beseitigt werden kann. Auf einem echten Reisfeld stellt das BMZ innovative Projekte vor, die zu höheren Erträgen und damit zur Ernährungssicherung in Afrika beitragen.

Auch bei Soja und Palmöl ist in der BMZ-Halle zu erleben, wie faire Produkte Einkommen für die Menschen in den Entwicklungsländern schaffen und zudem Natur und Umwelt schützen. Zahlreiche Informationsstände liefern darüber hinaus Informationen zu Themen wie Entwaldung, Flucht & Migration, Bewässerung und Mechanisierung der afrikanischen Landwirtschaft.

Neue Markthalle

Stöbern, entdecken, kosten: Das können alle probierfreudigen Besucher auf der Grünen Woche jetzt auch in der neu konzipierten Halle 12. Hier konzentriert sich ein besonderes Nahrungs- und Genussmittelangebot, wie es heute in angesagten Markthallen zu finden ist. Verschiedene Aussteller bieten in der Atmosphäre einer geschäftigen Markthalle vom Street-Food bis zum Craftbeer sowie den Eigenkreationen kleiner Manufakturen ausgefallene Leckerbissen an.

Im Angebot sind beispielsweise koreanische Delimanjoo, kleine gefüllte Pfannkuchen, meist mit Vanillepudding. Fleischeslust mit Pulled Pork: Das sehr zarte, auseinanderzupfbare Schweinefleisch wird bei konstant niedriger Garraumtemperatur zubereitet. Und zur kalten Jahreszeit darf der gebraute Glühwein „Glühbo“ mit Rotwein, winterlichen Gewürzen und Bockbierwürze nicht fehlen.

Das Start-up MySmoothie verkauft Zutaten und Zubehör für qualitativ hochwertige und gesunde Smoothies aus ausgewähltem Obst und Gemüse und liefert für die frische Zubereitung auch Mixer, Rezeptbücher und Zutaten nach Hause. Wie geröstete Nüsse verarbeitet werden, zeigt ein Anbieter von Nussmühlen und Nusscrememaschinen.

Ganz ausgefallen ist „Schwarzes“ Essen, das mit medizinischer Pflanzenkohle und Sepia-Tinten schwarz gefärbt ist und Speisen wie schwarze Pommes, schwarze Currywurst, schwarze Bratwurst, schwarzes Chili con Carne, schwarzes Chili sin Carne (vegan), Black Metal Hacksteak und schwarze Brötchen/Semmeln auf den Tisch zaubert. Aus einem original englischen Bus gibt es unter anderem Fudge, eine Süßware, die auch als weiche Karamell- oder Toffee-Bonbons bezeichnet werden.

Ungarn: Partnerland der Grünen Woche 2017

Ungarn, das Partnerland der Internationalen Grünen Woche 2017, wird den Fach- und Privatbesuchern seine Traditionen und kulinarischen Highlights präsentieren. Die Ungarnhalle 10.2 steht unter dem Motto „Traditionsreich, Vielfältig, Natürlich: Ungarn“. Auf rund 1.600 Quadratmetern können die Besucher hier das Land der Magyaren kennenlernen und die zahlreichen ungarischen Delikatessen kosten.

Es werden klassische Bestandteile zu finden sein wie die Tschárda (ungar. Csárda), das Restaurant auf dem Gemeinschaftstand. Die Besucher werden traditionelle ungarische Gerichte wie Lángos und Gulyás (Gulaschsuppe) auf der Messe genießen können. Doch Ungarn wird sich in einem modernen Gewand mit neuen Angeboten präsentieren. Die Messebesucher werden in der Halle einen lebendigen Markt vorfinden und können sich von der reichen Vielfalt der regionalen Produkte überzeugen. Dieser ordnet sich um ein Podium, einen interaktiven Raum, der während der Messe ein breites Publikumsangebot bereithält. Damit ist der Gemeinschaftsstand so vielfältig ist wie das Land selbst: stolz auf seine Traditionen, aber zeitgleich wandlungsfähig und modern.

Präsentiert werden bekannte Produkte wie Salami, die beispielsweise in der Stadt Szeged produziert wird, ebenso wie hausgemachte regionale Produkte von Kleinerzeugern. Das reiche Angebot beinhaltet auch geräucherte Fleischwaren einheimischer Nutztiere, darunter das Ungarische Steppenrind oder Mangalica-Schwein.

Eine weitere Spezialität ist „sauereingelegtes Gemüse“, das nach alten Hausrezepten in Vecsés (dt: Wetschesch) hergestellt wird. Neben Hülsenfrüchten und Milchprodukten werden auch Süßspeisen wie Honig, Baumstriezel – ein Kuchen, der 2006 mit dem Titel „Meisterwerk der ungarischen Handwerkstätigkeit“ ausgezeichnet wurde – oder hausgemachte Strudel zu finden sein.

Darüber hinaus erwarten Besucher kaltgepresste Öle. Bei ihrer Herstellung wird großer Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt. So werden alle Nebenprodukte der Produktion weiterverwertet, wodurch keine Abfallstoffe anfallen.

In der Ungarnhalle darf auch Wein nicht fehlen. Auf der Messe werden Weine des berühmten Weinanbaugebiets Tokaj präsentiert. Ebenso gehört Pálinka, ein Obstbrand, der lediglich aus ungarischen Früchten hergestellt werden darf, zu den ungarischen Spezialitäten. Auf der IGW werden die Standbesucher Pálinka-Schnäpse sowie Fruchtweine und auch ungarisches Craft Beer kosten können.

