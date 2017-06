Ticker | 14.06.2017

Hotelverband Deutschland neuer Exklusivpartner der Intergastra

Der Hotelverband Deutschland (IHA) ist neuer Exklusivpartner der Intergastra in Stuttgart. Der Branchenverband der deutschen Hotellerie, dem bundesweit mehr als 1.300 führende Hotels aller Kategorien aus Individual-, Kooperations- und Kettenhotellerie angehören, wird sich bereits zur Intergastra 2018, die vom 3. bis 7. Februar stattfindet, aktiv in die Gestaltung des Fach- und Rahmenprogramms der großen Stuttgarter HoReCa-Fachmesse einbringen.

Bild: Messe Stuttgart

„Unsere Entscheidung zum Abschluss dieser exklusiven Messepartnerschaft fiel vor dem Hintergrund der außerordentlich dynamischen Entwicklung der Intergastra in den letzten Jahren“, betont IHA-Vorsitzender Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG. „Die Intergastra in Stuttgart bietet unseren Mitgliedern und der Beherbergungsbranche insgesamt ein breites, fachlich exzellentes Angebot, in dessen Gestaltung wir uns künftig gerne mit einbringen werden.“

Ideeller Träger der europäischen Fachmesse Intergastra ist der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg. Dessen Vorsitzender Fritz Engelhardt begrüßt die Zusammenarbeit mit der IHA als neuem Exklusiv-Partner ausdrücklich: „Diese neue Messepartnerschaft untermauert den fachlichen Anspruch der Intergastra und stellt eine willkommene Vertiefung unserer traditionell engen und guten Zusammenarbeit mit der IHA dar."

www.intergastra.de