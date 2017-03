Ticker | 29.03.2017

Höhenrainer: Erneut erfolgreich IFS auf höherem Niveau zertifiziert

Zum 13. Mal in Folge wurde die Höhenrainer Delikatessen GmbH, Großhöhenrain, erfolgreich IFS auf höherem Niveau zertifiziert. Über vier Tage wurden Betrieb, Geschäftsleitung, Mitarbeiter und Produkte auf Herz und Nieren geprüft.

Dass das Unternehmen mit Erfolg den hohen Anforderungen standhält, sieht Florian Lechner auf alle Fälle auch in seinem gut geschulten Personal begründet. „Wir haben über die Jahre hinweg mehr als 100 Lehrlinge ausgebildet und übernommen. Viele Mitarbeiter sind weit über zehn Jahre im Unternehmen, kennen unsere Abläufe, werden jährlich intensiv geschult. Unser Team ist sehr gut eingespielt.“.

In den letzten 20 Jahren stellte sich die Höhenrainer Delikatessen GmbH über 60 Kunden- und Zertifizierungsaudits, davon 40 Audits in den letzten zehn Jahren – mit kontinuierlich steigenden Anforderungen. Die Anstrengungen zahlen sich aus: Die Spitzenqualität der Produkte des Unternehmens überzeugen seit Jahren in den DLG-Prüfungen und sind im März 2016 zusätzlich mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet worden.

