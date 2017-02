Ticker | 27.02.2017

Höchste DLG-Auszeichnungen für Prof. Dr. Achim Stiebing

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), Frankfurt am Main, hat ihren bisherigen Vizepräsidenten Prof. Dr. Achim Stiebing mit der Max-Eyth-Denkmünze in Gold ausgezeichnet und ihn zum Ehrenmitglied ernannt.

Bild: DLG

Damit würdigt die DLG dessen außerordentliche Verdienste um die DLG sowie um eine praxis- und anwendungsnahe Fleischforschung und -entwicklung. DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer überreichte im Beisein von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt Urkunde und Medaille im Rahmen der Mitgliederversammlung auf der DLG-Wintertagung am 21. Februar 2017 in Hannover. Bartmer würdigte Prof. Stiebing als Pionier und Wegbereiter der modernen Fleischwirtschaft bzw. Fleischtechnologie. „Er ist Vordenker, Impulsgeber und Wegweiser, aber vor allem auch ein herausragender Wissenschaftler mit internationalem Renommee“.

Der gelernte Fleischer und studierte Lebensmitteltechnologe Prof. Stiebing begann 1977 bei der DLG als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sachverständiger im heutigen DLG-Testzentrum Lebensmittel. Er prägte die DLG-Fach- und Testarbeit wesentlich als wissenschaftlicher Leiter der Qualitätsprüfung für Rohe Fleischerzeugnisse und Wurstkonserven sowie als Mitglied der DLG-Kommission für Fleischwirtschaft. Seit 2004 war er zudem Vorstands-Mitglied; 2006 wurde Prof. Stiebing zu einem der beiden Vizepräsidenten der DLG gewählt. Den Vorsitz des Testzentrums Lebensmittel hatte Prof. Stiebing seit 2004 inne.

Prof. Stiebing hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Dabei war ihm den Blick über den eigenen Tellerrand immer wichtig, was ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner in den DLG-Gremien machte. Sein beruflicher Werdegang führte ihn über die Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach 1991 an die Hochschule Ostwestfalen-Lippe, wo er bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr als Visionär und Wegbereiter wirkte. Sein besonderes Interesse galt den Rohwürsten bzw. -schinken und hier ganz besonders der Salami. 2016 erhielt Prof. Stiebing für sein berufliches Lebenswerk die Martin-Lerche-Medaille überreicht, die nur an zehn lebende Persönlichkeiten der Fleischbranche verliehen wird.

