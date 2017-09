18.09.2017

Hautkrebs vermeiden mit dem richtigen Sonnenschutz

Die Arbeit im Freien bei Sonnenschein ist nicht ohne. Ein Lied davon können Mitarbeiter auf Festplätzen und in der Außengastronomie singen. Die Hitze ist dabei vielleicht das kleinere Problem.

Wer im Freien arbeitet, braucht einen wirksamen Schutz vor der Sonne. - Bild: Anja Müller / www.pixelio.de

Wie Messungen der Gesetzlichen Unfallversicherung zeigen, können Beschäftigte bei Tätigkeiten im Freien das Mehrfache einer Sonnenbranddosis am Tag abbekommen. Das kann hellen Hautkrebs verursachen. Die Messergebnisse lassen keinen Zweifel: Menschen, die im Freien arbeiten, müssen sich schützen.

Die Möglichkeiten vorzubeugen sind vielfältig. Am effektivsten ist es, Arbeitsplätze zu beschatten. Wenn das nicht möglich ist, sollte der Arbeitgeber zunächst organisatorische Maßnahmen prüfen, also beispielsweise Arbeitszeiten in den Vor- oder Nachmittag verlegen, um die heftige mittägliche Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Auch jeder einzelne Beschäftigte kann etwas tun: Die Kleidung sollte möglichst langärmlig sein, Kopfbedeckungen sollten getragen werden und einen Nackenschutz haben. Für Körperstellen, die nicht auf andere Weise geschützt werden können, bleibt die Sonnencreme.

Wichtig zu wissen: Heller Hautkrebs ist zunächst unauffällig. Deshalb bringt oft erst ein Gang zum Hautarzt Klärung. Wird heller Hautkrebs aber früh genug erkannt, kann er gut behandelt werden. Seit 2015 kann heller Hautkrebs durch Sonnenstrahlung als Berufskrankheit anerkannt werden.

Wie sich Beschäftigte, die häufig im Freien arbeiten, vor diesen Gefahren schützen können, zeigt auch ein Film der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen:

http://www.dguv.de/de/mediencenter/filmcenter/filme/sonnenschutz/index.jsp

www.bgn.de