Handtmann investiert 7 Mio. Euro in ein zweites Kundenzentrum

Unternehmen in der Nahrungsmittelproduktion im Allgemeinen und in der Fleischverarbeitung im Speziellen haben heute mit komplexen Herausforderungen zu kämpfen. Handtmann, Biberach, will als Partner mit modernen Lösungen in Technologie und Service seine Kunden kompetent unterstützen und investierte nun sieben Millionen Euro in ein zweites Kundenzentrum.

Bild: Handtmann

Handtmann bietet prozessübergreifende High-Tech-Lösungen gepaart mit dem Anspruch, dass diese Lösungen beim Kunden optimal eingesetzt werden und so dem Kunden maximalen Mehrwert bringen. Das optimale Ergebnis aus modernster Maschinentechnik, passenden Produktrezepturen und wirtschaftlicher Produktion ist Ziel der Handtmann Kundenorientierung. Handtmann-Technologie ist serienreif, prozesssicher und für Standardanwendungen beim Kunden einfach zu implementieren. Geht es aber um komplexe Herausforderungen und es sollen neue Produktideen, umfassende Gesamtlösungen oder zukunftsfähige Strategien entwickelt werden, ist das Handtmann-Kundenforum der ideale Ort.

Technologiezentren für komplette Produktionsprozesse

Beide Kundenforen bieten auf mehr als 4.000 Quadratmeter die modernste Ausstattung einer Fleisch-, Back- und Nahrungsmittelfabrik mit EU-Zulassung nach neuesten lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Den kompletten Produktionsprozess bilden Technologiezentren mit Produktionsräumen ab. Hier kann der Kunde die Herstellung seiner Produkte oder Produktideen gemeinsam mit Handtmann-Spezialisten auf neuester Maschinentechnik testen. Zusätzlich wird auch berücksichtigt, was dem Verarbeitungsprozess voran oder nachgestellt ist. Denn in den Kundenforen wird eng mit Partnern der Branche zusammengearbeitet: Inhaltsstoffe, Rezepturen, Verpackungslösungen, Fachforen, Branchenseminare, gemeinsame Praxistests, Versuchsreihen und mehr. Der Gesamtprozess steht im Fokus. Besprechungs- und Schulungsräume mit neuester Medientechnik laden ein zu Gespräch und Wissensaustausch.

Umfassendes Dienstleistungsprogramm für Kunden

Zudem ist das neue Kundenzentrum multifunktional ausgelegt. Denn der Kundenservice erstreckt sich auch auf zielgruppenspezifische, technische und anwendungstechnische Inhouse-Schulungen. In den neuen Schulungsräumen steht eine moderne Ausstattung für effizientes Lernen bereit. Neueste technische Infrastruktur erlaubt eine flexible Theorie- und Praxisschulung in einem Raum. Medien wie Videos und Animationen werden zielführend in den Trainingsablauf eingebunden. Wie umfassend Service am Kunden bei Handtmann gelebt wird, zeigt sich also auch am neuen Kundenforum. Ausführliche Beratung mit Praxistests vor der Investition und weiterführende Betreuung nach dem Kauf – so sind nachhaltig Produktivität und Erfolg des Kunden gesichert.

