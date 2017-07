Ticker | 05.07.2017

Grillhelden gesucht: „Mitteldeutscher Bratwurstcup“ erstmals auf der ISS GUT!

Schwein, Rind, Lamm oder Ente? Majoran, Knoblauch, Kümmel oder Chili? Steinpilze, Calamares, Datteln, Tandoori oder Tamarillo? Das alles können Bratwurst-Zutaten sein. Der Kreativität des Fleischers sind keine Grenzen gesetzt, solange das Ergebnis mundet. Mit welchen Bratwurst-Spezialitäten Fleischereien in Berlin-Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufwarten und wie gut diese schmecken, ist Inhalt des „1. mitteldeutschen Bratwurstcups“, der im Rahmen der Messe ISS GUT! vom 5. bis 7. November 2017 in Leipzig ausgetragen wird.

Unter Federführung des Sächsischen Fleischer-Innungs-Verbands werden die schmackhaftesten und interessantesten Bratwurst-Kreationen der Region gesucht. Fleischereien aus den vier Bundesländern können dazu je zwei verschiedene Sorten einreichen. Ob klassische, exotische oder experimentelle Rezeptur ist egal; allerdings sind nur gebrühte Würste erlaubt.

Auf der Messe wird Grillmeister Jens Becher von der Genussakademie 7Sinn die Bratwürste auf dem Elektrogrill zubereiten. Eine Fachjury bewertet anschließend das Ergebnis und verleiht den Titel „Sieger des ersten mitteldeutschen Bratwurstcups“. Jede Bratwurst, die die gesetzten Kriterien erfüllt, wird zudem mit einer Urkunde in Gold, Silber oder Bronze prämiert.

Anmeldungen für den Bratwurstcup bis 20. Oktober

Der Bratwurstcup findet am 6. November auf der ISS GUT! statt. Interessenten melden sich bis zum 20. Oktober 2017 beim Sächsischen Fleischer-Innungs-Verband an und erhalten anschließend ihre Startnummer sowie Eintrittskarten für die Messe. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro für Innungsmitglieder und 50 Euro für Nicht-Mitglieder (plus 19 Prozent Mehrwertsteuer).



Das Anmeldeformular kann unter Telefon 0351/43800300 oder per E-Mail sfiv@sfiv.de beim Sächsischen Fleischer-Innungs-Verband angefordert werden.

www.iss-gut-leipzig.de