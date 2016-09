Ticker | 20.09.2016

Frima verdoppelt Produktionskapazität

Seit Einführung des multifunktionalen Gargerätes VarioCooking Center 2005 verzeichnet Frima, Heerbrugg/Schweiz, ein nachhaltiges Absatzwachstum von durchschnittlich 20 Prozent pro Jahr. Kein Wunder also, dass die Kapazitätsgrenzen im Produktions- und Lieferprozess am Frima-Standort Wittenheim im Elsass erreicht wurden.

Bild: Frima

„Wir sind im letzten Jahr schon aus allen Nähten geplatzt. Mit der Einführung des VarioCooking Center 112L in diesem Jahr hätten wir mit den bestehenden Kapazitäten unseren Anspruch an kurze Lieferzeiten und höchste Produktionsqualität nicht mehr halten können.“, erklärt Reinhard Waßmus, technischer Vorstand der Frima. „In Hinblick auf das weitere Wachstum haben wir uns daher entschlossen, unsere Produktionskapazitäten mit einer Erweiterung des bestehenden Standortes zu verdoppeln.“

Auf rund 2.500 m² ist nun eine neue Produktionshalle inklusive zusätzlicher Montageinsel und modernster Logistik entstanden. Außerdem wurden die Büroräumlichkeiten komplett erneuert und ein modernes Trainingscenter für Kunden und Partner errichtet. „Damit haben wir nicht nur den Kundennutzen im Fokus, sondern können auch unseren Mitarbeitern in Wittenheim deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen bieten. Wir haben sie auch aktiv in die Planung des Umbaus miteinbezogen. Bei der Erarbeitung des Feinlayouts konnten insbesondere unsere Monteure und Versandmitarbeiter ihre große Erfahrung mit einfließen lassen,“ so Waßmus.

Energiemanagementsystem eingeführt

Als zukunftsorientiertes, nachhaltiges Unternehmen achtet Frima nicht nur auf soziale Standards, sondern auch auf die relevanten Unternehmens- und Umweltnormen. So wurde in diesem Jahr bereits die Zertifizierung auf die 2015 reformierte ISO 9001 Norm durchgeführt und das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 zertifiziert. „Frima produziert seit zehn Jahren die energieeffizientesten Gargeräte auf dem Markt. Dementsprechend ist es uns wichtig, auch in der eigenen Organisation ein Energiemanagementsystem zu etablieren. Damit verdeutlichen wir, dass Energiesparen, Ressourceneinsatz reduzieren und damit die Umwelt schützen ein zentraler strategischer Punkt unserer Unternehmensausrichtung ist,“ sagt Michael Fuchs, Vorstandsvorsitzender von Frima.

www.frima-online.com