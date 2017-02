Ticker | 14.02.2017

Food Invention 2017: Kreative Macher der Food-Szene gesucht!

Food Invention ist ein deutschlandweiter, ausschließlich auf Food-Start-ups spezialisierter Gründerwettbewerb sowie eine kostenlose Start-up Messe der Stiftung Familie Trockels am 12. Juni 2017 bei der Messe Düsseldorf. Bewerbungen dafür sind noch bis zum 12. Mai 2017 möglich.

Anfang des Jahres 2016 wurde von den Brüdern Hans-Günter, Thomas und Uwe Trockels die Stiftung Familie Trockels mit Sitz in Soest gegründet, um junge Start-up Unternehmen, die sich mit Nahrungsmitteln beschäftigen, zu unterstützen. Der Gründerpreis „Food Invention“ wurde ins Leben gerufen und die große Beteiligung 2016 hat gezeigt, dass die nächste Unternehmergeneration in den Startlöchern ist. Junge Gründer, das Rückgrat der Wirtschaft, beleben und bereichern die Wettbewerbsfähigkeit sowohl national als auch international und sichern langfristig die Wirtschaftlichkeit und das Beschäftigungsniveau in Deutschland. „Food Invention“ bietet eine einmalige Gelegenheit, Food-Innovationen und Lösungen der Zukunft kennenzulernen. Der Gründerpreis bildet die Plattform, um Kontakte zu knüpfen, sich mit Experten der Lebensmittelbranche auszutauschen und Start-ups kennenzulernen, die vielleicht die Märkte von Morgen bestimmen.

Innovationen sind kein Zufall sondern harte Arbeit. Diese Arbeit, oft von kleinen Start-ups geleistet, kann sich nur weiter entwickeln, wenn Produkt und Kunde sich begegnen. „Food Invention“ bietet die Gelegenheit, sich in der Branche kennenzulernen und auszutauschen, besonders herausragende Konzepte werden am 12. Juni 2017 bei der Messe Düsseldorf prämiert.

Aus den Bewerbern zu Food Invention 2017 werden maximal 50 Bewerber für die Messe-Präsentation und den Wettbewerb zugelassen. Aus den Messe-Teilnehmern werden bei der Veranstaltung fünf Gewinner gewählt. Für jeden Gewinner winkt ein Preisgeld von 5.000 Euro. Einer der fünf Gewinner erhält zusätzlich zum Preisgeld einen kostenfreien Ausstellungsplatz bei der Tagung der Mittelständischen Lebensmittel-Filialbetriebe e.V. (MLF). Bewerbungsunterlagen können über die Homepage www.food-invention.de bis zum 12.Mai 2017 hochgeladen werden.

Rahmenbedingungen für Bewerber bei Food Invention 2017

Bewerbung in fünf Kategorien für die Messe-Teilnahme bis zum 12. Mai 2017:

- Brot/Backwaren, Süßwaren

- Frischware/kühlpflichtig (z.B. Molkereiprodukte, Fleisch & Wurst, Obst & Gemüse, Fisch)

- Getränke

- Tiefkühlprodukte, Feinkost, Convenience

- Sonderpreis, kategorieübergreifend (z. B. digitale Logistikkonzepte)

Die Voraussetzungen:

- Gründung des Start-up-Unternehmens zwischen Ende 2013 bis jetzt.

- Vorstellung einer innovativen Idee oder eines Konzeptes aus dem Bereich Food für Industrie oder Handel.

- Eindeutige Alleinstellungsmerkmale.

- Positive Zukunftsprognose/Nachfrage/Umsatz.

www.food-invention.de