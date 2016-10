Messen | 24.10.2016

Erfolgreiche 48. Auflage der Fachmesse evenord

Mit konstanter Besucherzahl schloss am Sonntag, 9. Oktober, die 48. evenord in Nürnberg ihre Tore: Etwa 6.000 Fachbesucher aus Fleischbranche, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Hotellerie informierten sich bei 153 Unternehmen über die neuesten Entwicklungen in Sachen Rohstoffe, Arbeitsgeräte, Ladenbau, Dekoration und Service.

Bild: NuernbergMesse / Foto Bischof & Broel

An eineinhalb Tagen wurden nicht nur bestehende Netzwerke gepflegt und Geschäftskontakte aufgebaut. Gut besucht waren auch die beiden neuen Innovationsbereiche „Metzgerburger“ und „Schnellgaren“, die mit Live-Vorführungen lockten und interessierten Besuchern Informationen zu den Themen moderner Mittagstisch und heiße Theke boten.

Horst Schneider, Vorstandsvorsitzender der Evenord Gruppe, resümiert zufrieden: „Wir haben uns in der Halle umgehört und ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Überall herrschte geschäftiges Treiben. Die Aussteller konnten zahlreiche Direktabschlüsse tätigen und erwarten ein reges Nachmessegeschäft. Unsere beiden neuen Innovationsbereiche zeigten spannende Produktneuheiten und wurden von den Besuchern sehr gut angenommen. Natürlich kam auch die Kontaktpflege nicht zu kurz. Somit war die 48. evenord wieder ein voller Erfolg.“

Thomas Preutenborbeck, Abteilungsleiter evenord bei der NürnbergMesse, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Mich freut besonders, dass der Umzug in die moderne Halle 12 gut angenommen wurde und die evenord seit fast 50 Jahren so viele Fachbesucher nach Nürnberg zieht. In herzlicher, familiärer Atmosphäre erlebten diese wieder ein umfangreiches innovatives Fachangebot. Die beiden neuen Themenstände stießen ebenfalls auf reges Interesse und waren eine Bereicherung. Natürlich wurde die evenord auch wieder für ausgiebige Netzwerkpflege und Geschäftsabschlüsse genutzt. Eine gelungene Veranstaltung!“

Die 48. evenord war auch wieder ein Erlebnis für die ganze Familie: Neben der Produktschau lockten der gesellige evenord-Biergarten, die Kinderbetreuung mit Malaktionen, das Torwandschießen sowie der geschmackvolle evenord-Dekostand, bei dem eine große Auswahl an winterlich-weihnachtlichen Accessoires für das Ladengeschäft angeboten wurde.

Die 49. evenord – Fachausstellung für das Fleischerhandwerk findet am 7. und 8. Oktober 2017 im Messezentrum Nürnberg statt.

www.evenord-messe.de