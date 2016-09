Ticker | 21.09.2016

Eppers Gewürze: Generationen-Wechsel in der Unternehmensführung

Zum 30. September 2016 übergeben nach mehr als 30 Jahren Geschäftsführertätigkeit Rosemarie und Peter Eppers sen. die Leitung des Unternehmens Rosemarie Eppers e.K. an Sohn Peter Eppers jun. (Kaufmännische Geschäftsführung), Tochter Nicole Leyendecker-Eppers (Technische Geschäftsführung) und Schwiegersohn Ralf Leyendecker (Geschäftsführung Vertrieb und Marketing). Neben dem Wechsel der Unternehmensform in eine GmbH & Co. KG ist damit gleichzeitig der Fortbestand als Familienunternehmen gesichert.

Die neue Führungsspitze, die selbst bereits seit mehr als 20 Jahren in leitenden Funktionen im Unternehmen tätig ist, hat ein beachtliches Zukunftsprogramm auf die Beine gestellt. Die Ausweitung des Exports und der gezielte Einsatz neuer Medien stehen dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Österreich zählen seit längerem zu den Exportvertriebsgebieten des Gewürzherstellers. In jüngster Zeit konnten Unternehmen in Schottland, Irland und Polen als neue Kunden gewonnen werden. Eine Ausweitung auf den gesamten europäischen Binnenmarkt steht an. Mit dem Profi-Online-Shop, der ab November an den Start geht, soll künftig nicht nur der deutsche Markt besser bedient werden, langfristig wird er auch die reibungslosere Abwicklung der internationalen Marktaktivitäten unterstützen. Zusätzlich setzt die „Generation Zwei“ auf die strategische Nutzung der gesamten Social-Media-Palette.

Maßgeschneiderte Konzepte

Neben dem Kerngeschäft in Bübingen setzt die neue Unternehmensführung auch auf kundenspezifische Lösungen. Das gilt nicht nur für den Gastro-Bereich, der durch die Produktlinie Eppers-Convenience mit maßgeschneiderten Produkten beliefert werden soll, auch im Bereich „Private-Label-Würzpräsente“ will eppers in Zukunft stärker Akzente setzen. Die industrielle Umsetzung exklusiver Kundenwünsche wurde dabei zum maßgeblichen Ziel erhoben. Ebenfalls angesagt: die Ausweitung des Bio-Sortimentes und die weitere Umstellung von Palmfett auf Salfett, ein Schritt, den eppers bereits vor eineinhalb Jahren vollzogen hat.

www.eppers-gewuerze.de