02.10.2017

Ein Rechtsstreit kann teuer werden

Unfälle, säumige Kunden, Prozesse vor dem Arbeitsgericht – kein Unternehmen ist vor Streitfällen sicher. Kleine Ursache, große Wirkung: Die Kosten für Anwälte, Gerichtsverfahren oder Gutachter summieren sich schnell und können einen Betrieb empfindlich treffen. Eine gewerbliche Rechtsschutzversicherung hilft Unternehmern, ihr Recht durchzusetzen und übernimmt die notwendigen Kosten.

Schon ein kleiner Verkehrsunfall kann ohne Rechtsschutz teuer werden. - Bild: NÜRNBERGER Versicherung

Recht ist nicht immer gleich Gerechtigkeit. Auch nicht im Berufsleben. Vom Auffahrunfall über Sachbeschädigung und Kündigung bis zur Mängelrüge – tagtäglich stehen Unternehmer vor größeren und kleineren Konflikten. Für die meisten gehört daher eine Betriebshaftpflichtversicherung zur Grundausstattung.

Während mit der Haftpflicht die Schadenersatzansprüche Dritter abgesichert sind, bleiben die eigenen Ansprüche häufig auf der Strecke. „Kommt es dann auch noch zum Rechtsstreit, kann es für den Betrieb sehr kostspielig werden“, weiß Volker Spörer, Experte der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft NRV, einem Partnerunternehmen der NÜRNBERGER Versicherung. Denn je höher der Streitwert, desto höher sind auch Anwaltsgebühren und Gerichtskosten. „Wenn auch noch Sachverständige ins Spiel kommen, wie es im Verkehrsrecht oft der Fall ist, kann es richtig teuer werden“, ergänzt Spörer. Eine gewerbliche Rechtsschutzversicherung hilft, das Kostenrisiko im Falle eines verlorenen Rechtsstreits zu minimieren.

Viele Selbstständige und Unternehmer stehen vor der Frage: Welche Versicherungen braucht mein Betrieb wirklich? Eine kurze Checkliste hilft, die Übersicht im Versicherungsdschungel nicht zu verlieren.

„Must-have“: Die Betriebshaftpflichtversicherung

Grundsätzlich gilt: Wer anderen Schaden zufügt, ist gesetzlich zum Schadenersatz verpflichtet – in unbegrenzter Höhe. Eine Betriebshaftpflicht deckt Sachschäden ab und übernimmt bei Personenschäden unter anderem Behandlungskosten und zahlt Schmerzensgeld.

Grundvorsorge: Die Geschäftsinhaltsversicherung

Die betriebliche Vorsorge sollte sowohl Fremd- als auch Eigenschäden absichern. Egal ob Schäden durch Feuer, Sturm oder Einbruch – eine Geschäftsinhaltsversicherung bietet Schutz für Sachwerte wie Betriebseinrichtung, Waren oder Vorräte und ersetzt Ertragsausfälle durch schadensbedingte Betriebsunterbrechungen.

„Nice-to-have“: Spezialversicherungen

Der betriebliche Versicherungsschutz sollte mit speziellen Versicherungen möglichst genau den individuellen Bedürfnissen und den branchenspezifischen Anforderungen angepasst werden. Für produzierende Gewerbe oder Betriebe der Baubranche, deren Herzstück teure Maschinen sind, ist eine zusätzliche Maschinenbruchversicherung empfehlenswert. Für einen Gebäudereinigungsservice mit einem Fuhrpark von 15 Kombiwagen lohnt sich ein spezieller Flottenschutz.

Recht haben – und bekommen

Ist das Unternehmen gegen allgemeine Gefahren wie Feuer, Sturm oder Diebstahl abgesichert und betriebswichtige Güter eventuell besonders geschützt, sichert eine Rechtsschutzversicherung Existenz und Handlungsfähigkeit im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen – mit Kunden, Geschäftspartnern oder auch Angestellten. Mit einem gewerblichen Rechtsschutz erhalten Unternehmer die notwendige Unterstützung: Von der telefonischen Rechtsberatung bis zur Übernahme von Anwaltsgebühren und Gerichtskosten. „Auch wenn es nicht zum Prozess kommt, kann eine Versicherung helfen. Ein Beispiel: Wenn Kunden nicht zahlen, kann das gerade kleinere Betriebe schnell in eine finanzielle Schieflage bringen“, weiß Volker Spörer. „Und meistens fehlen ihnen auch die Mittel, ihre Ansprüche durchzusetzen.“

In diesem Fall können unbezahlte Rechnungen über JURCASH beigetrieben werden, von der ersten Inkassomahnung bis zur Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Schuldners. Bonitätsauskünfte, Adressermittlung und Langzeitüberwachung ergänzen das Angebot. JURCASH ist in jedem Rechtsschutzvertrag für Gewerbetreibende ohne zusätzliche Versicherungsprämie enthalten.

Rundum sicher

Fehlerhafte Einkommensteuerbescheide oder ein Auffahrunfall, Streitigkeiten mit dem Vermieter oder die leider notwendige Kündigung eines Mitarbeiters: Mögliche Konfliktherde sind im unternehmerischen Alltag allgegenwärtig. „Eine Rechtsschutzpolice sollte daher möglichst umfassend sein und grundsätzlich eine Kombination aus Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz umfassen“, rät Spörer. Besonders wichtig kann für Arbeitgeber der Arbeitsrechtsschutz werden, wenn beispielsweise der gekündigte Angestellte gegen seine Entlassung klagt. Und nicht nur Unternehmen mit einem großen Fuhrpark profitieren von dem integrierten Verkehrsrechtsschutz, sondern auch Handwerker, die tagtäglich mit dem Transporter zu ihren Kunden fahren. Von Bußgeldverfahren bis hin zu Verkehrsunfällen – der gewerbliche Rechtsschutz springt ein, auch wenn Selbstständige eigene Schadenersatzansprüche geltend machen wollen, weil es wegen einer Verletzung zu Verdienstausfällen kommt. „Der Versicherungsschutz gilt übrigens auch für alle Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung“, betont der Versicherungsexperte.

Sonderfall: Vertragsstreitigkeiten

Insbesondere Handwerksbetriebe können ein Lied davon singen: Ob neue Einbauschränke, Badsanierung oder Reparaturen, im Handwerk kommt es immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten. Typisches Problem: Streit um den Werklohn.

„Grundsätzlich sind vertragliche Streitigkeiten, die mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängen, jedoch vom Rechtsschutz ausgeschlossen“, erläutert der Versicherungsexperte. Das betrifft nicht nur Verträge mit Kunden, sondern auch Verträge mit Lieferanten und anderen Dienstleistern. „In bestimmten Fällen können diese Risiken über einen zusätzlichen Baustein abgesichert werden“, ergänzt Volker Spörer. Das ist gerade für kleinere und mittlere Unternehmen empfehlenswert, da Vertragsstreitigkeiten meist mit hohen Kosten für Anwälte und Gerichtsverfahren verbunden sind. „Je nach Volumen des streitigen Auftrags können die Kosten schnell die Rücklagen eines Betriebes aufzehren oder sogar die wirtschaftliche Existenz gefährden“, so Spörer. Der Firmenvertragsrechtsschutz der NRV bietet daher für viele Branchen eine wertvolle Ergänzung des gewerblichen Rechtsschutzes und übernimmt die Kosten ab dem Gerichtsverfahren.

