Ticker | 10.05.2017

Eichenhof-Fleisch ist bei 22. Deutscher Grillmeisterschaft dabei

Am 5. und 6. August 2017 dreht sich in Fulda wieder alles ums Grillen. Zur 22. Deutschen Grillmeisterschaft, veranstaltet von der German Barbecue Association e. V., werden bis zu 50 Amateur- und Profi-Grillteams erwartet. Erneut füllt die Erzeugergemeinschaft Osnabrück (EGO), Georgsmarienhütte, als Sponsor die Warenkörbe aller Grillteams mit Fleisch ihrer Marke „Eichenhof“. Erstmals bereiten die Teams am Samstag in einem gesonderten Wettbewerb Kachelfleisch auf der Plancha zu.

Bild: EGO/S. Freitag

Volker Elm, Präsident der German Barbecue Association e.V. (GBA), hat im Georgsmarienhütter Schlachthof der EGO gemeinsam mit dem Geschäftsführer Christoph Vallo das Fleisch für die Deutsche Grillmeisterschaft ausgewählt. „Das Eichenhof-Qualitätsfleisch haben Teilnehmer und Jury der letzten Jahre immer sehr gelobt, daher vertrauen wir der EGO hier als Sponsor vollkommen“, so Elm. In diesem Jahr stellt die EGO neben Schweinebauch auch Kachelfleisch zur Verfügung. Das dünne Muskelstück auf dem Hüftknochen gehört zum Hinterschinken und ist bei den Deutschen noch wenig bekannt.

Das Eichenhof-Fleisch ist als einziges Markenfleischprogramm in Deutschland TÜV-geprüft. Der gesamte Erzeugungsprozess von der Futtermittel-Auswahl über die Ferkel-Aufzucht und die eigene Schlachtung bis zur Fleischtheke liegt bei der EGO in einer Hand.

„Wir wünschen den Teams viel Erfolg und ganz viel Spaß. Wir sind nun seit vielen Jahren Sponsor und dennoch jedes Mal überrascht, was sich alles auf dem Grill zubereiten lässt“, sagt Vallo.

Die Profiteams müssen bei der diesjährigen Grillmeisterschaft sechs Gänge kreieren, davon zwei mit Fleisch, einen mit Fisch, einen vegetarischen Gang, einen Dessert-Gang und einen Improvisations-Gang. Bei den Amateuren sind es vier Gänge, für sie entfallen der Improvisations-Gang und der vegetarische Gang.

www.eichenhof.net